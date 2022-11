RS registra 2.265 ocorrências de estiagem e seca entre 2003 e 2021

Conhecer os fenômenos que podem levar à ocorrência de desastres naturais e compreender como eles se distribuem no Rio Grande do Sul são questões básicas para que uma política pública, voltada à prevenção e à mitigação dos riscos, seja efetiva. Entre 2003 e 2021, foram reconhecidas 4.230 ocorrências de desastres no Estado, sendo 2.265 em decorrência da estiagem e da seca.

As informações, apresentadas de forma virtual na tarde desta terça-feira (22), fazem parte do estudo “Desastres Naturais no RS - Ocorrências no período de 2003 a 2021”, realizado pelo Departamento de Planejamento da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG) e pela Defesa Civil Estadual.

Neste período, o número de pessoas atingidas por eventos de estiagem e seca no RS chegou a 1.918.999, das quais 118 foram impactadas diretamente (enfermidades). Entre os eventos - que também incluem movimentos de massa, inundações, enxurradas, granizo, vendaval -, a seca e a estiagem atingiram o maior número de pessoas, representando 43,2% do total de habitantes do Estado.

Para 2023, com o objetivo de ter menos famílias atingidas, o governo do Estado planeja três linhas de ações diferentes. De acordo com a secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann, as linhas emergenciais e imediatas de curto prazo tratam dos açudes, da reservação e do investimento para que os recursos sejam viabilizados aos municípios, através da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. Já o estudo a médio prazo aborda a logística hídrica do Estado, enquanto as linhas a longo prazo são destinadas para grandes barragens de uso múltiplo, que poderão ser acessadas em momentos de escassez hídrica.

“Ainda no ano passado, junto com a Secretaria da Agricultura, passamos um portfólio para os municípios com recursos para a construção de cisternas, açudes e microaçudes. A Secretaria do Meio Ambiente também está realizando um estudo sobre a situação climática, junto às salas do Estado, para que os recursos sejam repassados primeiro aos municípios mais atingidos”, explica o coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel Júlio César Rocha Lopes.

Conforme o coronel, com a situação emergencial de alguns municípios devido a seca e a estiagem, há um aumento de recursos para a aquisição de reservatórios móveis de água. O equipamento é capaz de levar água para cidades no interior do Estado, principalmente na Zona Rural.

Entre 2017 e 2021, período com maior descrição de dados, foram contabilizados R$ 22,9 bilhões em prejuízos econômicos devido a desastres naturais. Desse total, 97,6% são prejuízos privados e 2,3% públicos. Os eventos que mais somaram prejuízos econômicos também foram a estiagem e a seca, com 84,99% do total.