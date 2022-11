Fundação dos Rotarianos anuncia projeto ambiental para Porto Alegre

A Fundação dos Rotarianos de Porto Alegre, junto com o Instituto Venturi para estudos ambientais, prevê lançar em março de 2023 um projeto voltado a alunos de escolas públicas, bem como, para professores e para comunidade, envolvendo práticas de conscientização ecológica.

De acordo com o presidente da Fundação dos Rotarianos de Porto Alegre, Cláudio Inácio Bins, em 2018 foi adotada a Praça Rotary, localizada em frente ao Grêmio Náutico Gaúcho, na avenida Borges de Medeiros e o projeto será desenvolvido em parte neste local. “Logo depois da adoção da praça, a Fundação se associou ao Instituto Venture para o desenvolvimento do projeto de educação ambiental”, conta.

Bins explica que o projeto é composto de duas partes, uma delas envolve a criação de uma horta orgânica urbana na praça. “Já tem a parte feita, mas que ela não está funcionando ainda”, cita. A segunda etapa, envolve uma casa antiga e abandonada, onde funcionou uma associação de moradores da região do bairro Menino Deus e com o tempo ficou abandonada.

“Nos anos de 2018/19, o local foi pedido para prefeitura de Porto Alegre, com o objetivo de desenvolver esse projeto. A prefeitura ficou três anos analisando e autorizou no ano passado, fornecendo um termo de permissão de uso”, conta.

Segundo Bins, agora o Rotary e esse instituto estão reformando a casa, sendo que os trabalhos já estão quase no final. “Nessa casa vai ter aulas de capacitação para estudantes e professores de escolas públicas; capacitação também para comunidade em geral em relação a meio ambiente, economia sustentável, horta urbana, ou seja, todos os assuntos que tenham vinculação com o meio ambiente”, detalha.

Bins informa que a casa tem aproximadamente 100 metros quadrados de área e conta com duas salas, que serão destinadas à capacitação. “Nós devemos usar, inicialmente, o espaço em um turno, porém, devemos evoluir conforme a demanda das escolas. Nós devemos iniciar as atividades em março do próximo ano”, acrescenta. Cláudio Inácio Bins e o vice-presidente do conselho deliberativo da Fundação dos Rotarianos de Porto Alegre, Luiz Francisco Opitz visitaram a sede do Jornal do Comércio (JC) e foram recebidos pelo diretor de Operações do JC, Giovanni Jarros Tumelero.