Metade Norte e Leste do Rio Grande do Sul têm previsão de temporais

A frente fria atua no Rio Grande do Sul com previsão de muitas nuvens e chuva na Metade Norte e Leste do Estado nesta terça-feira (22). Pode chover forte e ainda há potencial para temporais isolados com raios e rajadas de vento. Em geral, os modelos meteorológicos indicam a possibilidade de volumes pluviométricos entre 20 mm e 40 mm. As informações são da Metsul Meteorologia.

No Oeste do Rio Grande do Sul, por outro lado, o ar mais seco avança e ajuda a afastar as nuvens com previsão de sol. O vento passa a ingressar mais frio do quadrante Sul e favorece um refresco. A temperatura sobe devagar com previsão de máximas que devem oscilar entre 24ºC e 26°C.

O tempo fica instável com muitas nuvens e pancadas de chuva a qualquer hora na Capital. Pode chover forte na primeira metade do dia. A temperatura sobe pouco. Amanhã o dia começa com nuvens e chuva, contudo, o tempo abre ao longo do dia e o sol predomina.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 25°C

Mínima: 18°C

Porto Alegre – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 26ºC

Mínima: 21ºC