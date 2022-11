Cais Embarcadero e Orla transmitem jogos da Copa do Mundo do Catar

Quem gosta de viver na pele as emoções da Copa do Mundo já tem onde assistir aos jogos do Catar 2022 bem aqui, em Porto Alegre. Isso porque estruturas estão sendo montadas desde a semana passada no Cais Embarcadero e na Orla do Guaíba. No Cais, um telão já estava funcionando na tarde deste domingo (20) e transmitiu o primeiro jogo da competição: Catar X Equador. Segundo a Administração do parque, mais dois telões serão instalados, um na parte central, onde hoje estava acontecendo uma feira de artesanatos, e outro bem em frente ao Guaíba.

O Sócio do Bar Fuga, um dos apoiadores do telão já em atividade, Gabriel Risso, disse que a "expectativa é alta, mas que ainda não tem como prever o tamanho do público". O movimento era bastante tranquilo nesse primeiro dia, em parte devido ao intenso calor. Risso, no entanto, se mostrou mais animado para as partidas do Brasil. "Vai ter jogo, show, muita bebida e Smash Burger", completou. O funcionário da Força Aérea Brasileira, Aldo Neto, está em Porto Alegre para um treinamento, mas aproveitou o descanso de domingo para curtir o primeiro jogo da Copa no Cais junto aos amigos. "Um deles me disse que aqui teria telão, então aproveitamos o dia de sol para assistir. Se ainda estiver na cidade na quinta, no jogo do Brasil, pretendemos voltar", relatou. As partidas da 1ª fase de outras seleções também serão transmitidas.

Na Orla, o foco será os jogos do Brasil. O Na Beira KTO inaugurou ontem com a festa Mixed by Mixed, mas os jogos só começam a ser transmitidos na quinta-feira (24), quando a seleção nacional entra em campo contra a Sérvia. O espaço também terá shows, como apresentações de Armandinho, Silva e Lagum. A participação, neste caso, é mediante compra de ingressos. Mais próximo à Usina do Gasômetro, uma estrutura ainda não finalizada para receber o telão, a Arena Torcedor Brahma, também começará a transmissão dos jogos do Brasil no dia 24 de novembro. A entrada para essa arena é gratuita, tanto para os jogos quanto para os shows. Vitor Kley e Hyperanhas são atrações confirmadas. Os ingressos devem ser retirados no site do Sympla. Segundo a Parque Austral, que administra o trecho 1 da Orla, os espaços comportam 4 mil (Na Beira KTO) e 8 mil (Arena Torcedor Brahma) torcedores.