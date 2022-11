Novo local da Farmácia de Medicamentos Especiais começa a operar em 1º de dezembro em Porto Alegre

A partir de 1º de dezembro, a Farmácia de Medicamentos Especiais do Estado (FME) terá um novo endereço em Porto Alegre. O serviço sairá da esquina da avenida Borges de Medeiros com a rua Riachuelo, no Centro, e irá para a Avenida da Azenha, 295. Além da mudança física, será completada a transferência da gestão, que passará da Secretaria de Saúde do Estado para a Secretaria de Saúde de Porto Alegre.

Mensalmente, a FME disponibiliza remédios para o tratamento de doenças não transmissíveis, como artrite, Alzheimer e asma, para 23 mil moradores da Capital. Com a troca de gestão, o RS passa a ser o único Estado com 100% das Farmácias de Medicamentos Especiais descentralizadas, o que facilita a entrega de medicamentos à população.

A troca de gestão finaliza um processo que começou ainda em 2019 e exigiu articulação entre Estado e prefeitura. No entanto, a previsão era de que a municipalização do serviço já estivesse finalizada em setembro deste ano, com 34 funcionários e 22 estagiários trabalhando na transição, além do repasse de R$ 973 mil para a implementação da farmácia em um espaço mais apropriado.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Mauro Sparta, a mudança não ocorreu no prazo estabelecido devido a questões administrativas e à retirada de materiais que haviam no local. “A ideia era inaugurar o espaço nesta última semana, por volta do dia 15, mas deixamos para a virada do mês”.

Porto Alegre era a última cidade onde a SES possuía farmácia própria. Nas demais, os medicamentos adquiridos pelo Estado são distribuídos aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) nas farmácias da rede municipal.

Com capacidade para 60 lugares, a nova farmácia trará melhorias à população por meio da ampliação do espaço de espera e do número de guichês. Na Borges são quatro, enquanto a farmácia na Azenha terá 10. Com uma área de estoque maior, os abastecimentos de medicamentos podem ocorrer de forma mais espaçada. Os usuários também terão mais acessibilidade e conforto, podendo, inclusive, receber o suporte de cuidados farmacêuticos em consultórios. Até o momento, esse trabalho era realizado por tele atendimento.

“É um local mais apropriado, onde as pessoas vão ficar mais confortáveis e protegidas. Agora no verão, elas não terão dificuldades com o sol escaldante, pois no antigo prédio, muitas vezes elas ficavam no lado de fora e também enfrentavam dificuldades com a chuva. O novo espaço tem, inclusive, acesso para cadeirantes”, complementa Sparta.

Embora tenha mudanças físicas e de gestão, o serviço on-line continua o mesmo disponível no site farmaciadigital.rs.gov.br. Através do portal, é possível consultar quais são os medicamentos disponibilizados pelo SUS e que são de responsabilidade do Estado. Alguns podem ser solicitados de forma digital, sem necessidade de que o usuário se desloque até a FME, seja em Porto Alegre ou em outro município.