Sindihospa completa 60 anos com forte participação na pandemia

Com importantes contribuições, principalmente, no momento mais agudo da pandemia, o Sindicato dos Hospitais e Clínicas de Porto Alegre (Sindihospa) comemorou 60 anos de atuação no dia 12 de novembro. O sindicato patronal reúne hospitais, clínicas, laboratórios de análises clínicas, residenciais geriátricos, serviços de home care e outros empreendimentos da Capital. Hoje, o sindicato conta com 50 associados e em torno de 4 mil representados.

Durante a pandemia, a entidade fez parte dos comitês de crise do Rio Grande do Sul e Porto Alegre e junto à Assembleia Legislativa do Estado. O presidente do Sindihospa, Henri Siegert Chazan, ressaltou que o Sindihospa também indicou a primeira idosa a ser vacinada no Rio Grande do Sul e auxiliou na vacinação contra a Covid-19 nos asilos de Porto Alegre. “Hoje, a dona Eloísa Gonçalves Born, está com saúde e com 101 anos de idade”, comenta o dirigente.

Chazan fala do papel atuante do Sindihospa na articulação de ações fundamentais junto aos seus associados e que trouxeram reflexos positivos para a sociedade. O sindicato congrega grandes hospitais de Porto Alegre, como o Moinho de Vento, Grupo Hospitalar Conceição, Mãe de Deus, Divina Providência, Hospital de Clínicas, entre outros. Neste sentido, ainda no momento mais crítico da pandemia teve papel fundamental para orientar e articular entre os entes hospitalares sobre o uso Equipamentos de Proteção Individua (EPIs), equipamentos hospitalares, além de ajudar na orientação e nos procedimentos contra a doença.

Segundo Alessandra Dewes, gerente do Sindihospa, a entidade tem um papel também relevante junto ao seu segmento, uma vez que age como protagonista nas negociações com as classes profissionais e prestadores de serviços da rede pública e privada. Alessandra também cita o trabalho de defesa dos interesses dos associados, colaborando para qualificar as políticas públicas e os modelos de atendimento das instituições. “Uma das ações, levou a padronização de cores das embalagens de medicamentos, como forma de facilitar os profissionais da área”, lembra.

Desde 1995, o Sindihospa integra a Confederação Nacional de Saúde (CNS) e a Federação dos Hospitais e Estabelecimentos de Saúde do Rio Grande do Sul (Fehosul). Alessandra destaca também a atuação do sindicato através de seus diversos comitês técnicos, os quais reúnem profissionais de diferentes instituições de Porto Alegre para a troca de experiências e fortalecimento conjunto de suas áreas. “Esses grupos realizam eventos científicos como as jornadas de hotelaria, jurídica, de farmácia, de infecção hospitalar, entre outras”, cita. Ela lembra também que em 2021, o Sindihospa realizou o 1º Fórum Nacional de Instituições de Longa Permanência para Idosos Privadas.

Na lista de iniciativas realizadas pelo sindicato está também a sua participação ao lado do setor público e privado; de iniciativas pela inovação da saúde em Porto Alegre. Também participou de discussões pela criação de um hub de saúde na Capital. Desde 2018, integra o Pacto Alegre. Este ano, lançou o Health Meeting, evento de inovação que acontecerá em outubro de 2023 em Porto Alegre.

Eles lembram que hoje um dos grandes problemas é o piso salarial da enfermagem, uma vez que, algumas instituições hospitalares enfrentam problemas para pagar a categoria.

Henri Siegert Chazan e Alessandra Dewes estiveram visitando a sede do Jornal do Comércio (JC) e na oportunidade foram recebidos pelo diretor de operações do JC, Giovanni Jarros Tumelero.