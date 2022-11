Começa montagem de área gratuita de transmissão de jogos da Copa em Porto Alegre

Começou, nesta quarta-feira (16), a montagem do espaço na Orla do Guaíba onde serão transmitidos os jogos do Brasil na Copa do Mundo. A Arena do Torcedor Brahma tem capacidade para 8 mil pessoas, que poderão optar pelo ingresso gratuito ou pelo VIP, que custará a partir de R$ 40,00. Ambas modalidades devem ser adquiridas pelo site Sympla.

A arena está sendo montada perto do restaurante 360 Gastrobar, ao lado da Usina do Gasômetro, onde gradis farão o controle do público. Haverá palco, telões de nove metros de largura por cinco de altura, bares e ativações de marcas.

“Queremos gerar a possibilidade de a cidade ter um evento para a galera toda participar”, diz Camila Frantz, sócia do Grupo Austral. Com patrocínio da Claro e da Brahma, e realização da GAM3 Parks, Grupo Austral e Opinião Produtora, a ação inicia oficialmente no dia 24 de novembro, às 14h, quando o Brasil terá pela frente, em seu primeiro confronto na busca pelo hexa, a Sérvia.

Conforme Camila, os portões abrem duas horas antes dos jogos do Brasil (13h ou 16h), mas os shows são após o apito final e não podem ultrapassar o horário de 23h59min, devido às regras do uso do ambiente público. Na estreia, a apresentação é de Vitor Kley. No dia 28, o DJ carioca FP do Trem Bala animará os torcedores. Já no dia 2 de dezembro, ocorrerá o Rolê Rap in Cena, com atrações como Hyperanhas, Da Guedes e Viralatas. Se o Brasil avançar para as oitavas de final, a programação artística deve focar em artistas de pagode.

A 760 metros da arena, o Grupo Austral também monta outro ambiente, desta vez apenas com ingressos pagos e para todos os jogos, inclusive, os que a Seleção Brasileira não participa. O Na Beira, próximo ao bar Amberê, terá transmissões com shows e programações com open bar, ou seja, bebida liberada. Neste ambiente, o patrocínio é da Bud e parceria de produtoras porto-alegrenses. Os ingressos são vendidos pelo BaladAPP.

Ambas iniciativas não são consideradas Fan Fests oficiais da Fifa, como ocorreu em 2014 no Anfiteatro Pôr-do-Sol.