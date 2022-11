Vacinação da Covid-19 volta a diversos locais em Porto Alegre

Porto Alegre volta com toda força nesta quarta-feira (16) com postos e locais especiais para a população receber as doses da vacina da Covid-19. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informa os pontos para crianças e adultos terem as aplicações.

Crianças de três e quatro anos podem receber a primeira dose em oito unidades das 8h às 21h. São elas: Clínica da Família Álvaro Difini e unidades de saúde Tristeza, Navegantes, Ramos, Morro Santana, São Carlos, 1º de Maio e Santa Marta. Nos mesmos locais, é aplicada a segunda dose.

Para menores a partir de cinco anos, a vacinação poderá ser feita em 19 unidades de saúde. Nove atendem das 8h às 21h: Álvaro Difini, Campo da Tuca, José Mauro Ceratti Lopes, Morro Santana, Navegantes, Primeiro de Maio, Ramos, São Carlos e Tristeza. Haverá aplicação de primeira e segunda doses em todos os locais.

Para crianças acima de 12 anos, adolescentes e adultos, a imunização será em 34 locais: Shopping João Pessoa (até as 17h) e em 33 unidades de saúde - nove com atendimento até as 21h (Álvaro Difini, Belém Novo, Campo da Tuca, José Mauro Ceratti Lopes, Morro Santana, Navegantes, Ramos, São Carlos e Tristeza). Haverá aplicação de primeira, segunda, terceira e quarta doses em todos os locais.

A quarta dose está disponível para pessoas com idades a partir de 18 anos vacinadas com a terceira dose há mais de quatro meses. Neste público, poderão ser utilizadas Pfizer, Janssen ou Astrazeneca, independente da fabricante aplicada anteriormente.

Além da imunização da Covid-19, também continua a ser aplicada a vacina contra a gripe para todas as pessoas a partir de seis meses em 123 unidades de saúde e shopping João Pessoa.