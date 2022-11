Primeiro dia de Enem tem grande movimento em um dos maiores pontos de prova em Porto Alegre

O primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ocorre neste domingo (13) em todo o País, e o campus da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs) lotou com os milhares de estudantes que foram realizar a prova no local.

Duas quadras antes de chegar no campus, o trânsito já estava parado. Apesar de agentes de trânsito da EPTC estarem auxiliando os carros que deixavam os candidatos, teve quem preferiu descer antes e ir caminhando para garantir que chegaria no horário.

As portas dos prédios fecharam às 13h e, aqueles que não chegaram até lá dentro do horário, terão de esperar o ano que vem para realizar a prova. Suellen Soares, 20 anos, chegou no campus meio- dia e meia, mas, mesmo assim, perdeu o horário para entrar no prédio. “Pensei que só os portões da frente fechassem às 13h, não sabia que os prédios também, como já tava aqui dentro, fui no banheiro com a minha mãe e quando cheguei aqui tava fechado”, conta.

A mãe e o pai da jovem também se inscreveram para a prova, mas só o pai conseguiu entrar a tempo. “Agora nem vou vir no segundo dia, não adianta mais, mas pelo menos vou ter mais tempo para me dedicar”, enxerga Suellen, que irá fazer a prova ano que vem.

Em Porto Alegre, foram mais de 21 mil inscritos para a prova, que é dividida em duas etapas. A primeira, realizada hoje, conta com 45 questões de Linguagens, 45 de Ciências Humanas e a redação. Já a segunda etapa, marcada para o próximo domingo (20), contempla as áreas de Matemática e Ciências da Natureza, também com 45 questões cada.