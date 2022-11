Linhas de ônibus de Porto Alegre terão reforço neste domingo para as provas do Enem

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) preparou reforço no transporte público de Porto Alegre nos locais que concentram maior número de candidatos ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que acontece neste domingo (12) e no próximo (20). Além disso, o cartão TRI dos estudantes estará liberado para uso nos dias das provas – com a isenção correspondente à categoria de cada usuário conforme permite a Lei 12.944. As informações são da prefeitura de Porto Alegre. ]