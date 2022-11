Postão da Cruzeiro restringe atendimento neste sábado

O Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul (Pacs), conhecido como Postão da Cruzeiro (rua professor Manoel Lobato, 151, Santa Tereza), terá restrição ao acesso de pacientes neste sábado (12), das 8h às 12h. A medida ocorre para que seja feita a manutenção programada no gerador elétrico, período no qual o prédio permanecerá sem luz.

A Unidade de Saúde Cruzeiro do Sul (rua Dona Malvina, acesso A, 195) estará aberta enquanto o Postão estiver sem energia para atender pacientes menos graves. Segundo Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a suspensão do atendimento pode ser estendida por mais algumas horas, conforme o andamento do trabalho.

Moab Caldas

Nesta sexta-feira (11), a sala de vacinas da Unidade de Saúde Moab Cardas, que fica no mesmo prédio do Pacs, irá fechar às 16h para que seja feita a transferência das doses a outro serviço, evitando perda de vacinas.