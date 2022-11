Inscrições para o vestibular da Ufrgs encerram na quinta-feira

As inscrições para o vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) 2023 terminam nesta quinta-feira (10). O concurso da instituição de ensino oferece 4.008 vagas em 94 opções de cursos de graduação. Os candidatos devem se inscrever no site vestibular.ufrgs.br. As provas serão aplicadas nos dias 14 e 15 de janeiro de 2023, no turno da tarde. Os portões serão fechados às 14h. O valor da inscrição segue o mesmo da edição anterior no valor de R$ 145,00 e o boleto pode ser pago até o dia 11 de novembro. A consulta sobre o andamento do processo deve ser feita via Portal do Candidato, onde é possível acessar segunda via do boleto bancário.

www.ufrgs.br/coperse/concurso-vestibular/ Os candidatos devem ler atentamente o edital, disponível em. No documento, estão as informações gerais sobre o processo seletivo, incluindo a distribuição das vagas, os critérios para ingresso e os detalhes da aplicação das provas. Uma novidade neste ano é a inclusão do curso de “Ciências Biológicas: ênfases em Biologia Marinha e Costeira e em Gestão Ambiental Marinha e Costeira” (Biomar), que contava anteriormente com seleção específica. São oferecidas 28 vagas via vestibular nessa graduação. As provas de habilitação específica do curso de Música serão realizadas de forma remota, entre 17 e 21 de novembro, conforme as informações já divulgadas no site do Instituto de Artes.

O vestibular 2023 terá a aplicação de provas nas cidades de Porto Alegre, Bento Gonçalves, Canoas, Gravataí, Imbé, Novo Hamburgo e Tramandaí. No dia 14 de janeiro, serão realizados os testes de História, Língua Portuguesa, Literatura em Língua Portuguesa, Matemática e Redação. No dia 15 de janeiro, serão feitas as provas de Biologia, Física, Geografia, Língua Estrangeira Moderna e Química - são 15 questões para cada prova de múltipla escolha.