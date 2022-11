Brasil ocupa 10ª posição no ranking mundial de nascimentos prematuros

O parto prematuro é a principal causa global da mortalidade infantil antes dos 5 anos de idade. A cada dez minutos, ocorrem até seis nascimentos prematuros no Brasil, que totalizam 340 mil ao final de um ano, de acordo com o Ministério da Saúde. Esse índice coloca o País como 10º colocado no ranking mundial. Por isso, a campanha Novembro Roxo - que tem 17 de novembro como o Dia Mundial da Prematuridade - leva um alerta às famílias e à sociedade sobre o crescente número de partos prematuros, suas causas e consequências. O bebê é considerado prematuro quando nasce antes da 37ª semana de gravidez - uma gestação completa varia entre 37 e 42 semanas. Um levantamento realizada pela ONG Prematuridade.com, única organização sem fins lucrativos nacional dedicada à temática, mostrou que, para 95,4% dos brasileiros, as políticas públicas relacionadas à prematuridade devem ter alta prioridade, sendo 74,1% afirmando que essa priorização deve ser muito alta e 21,3%, alta. A Pesquisa de Opinião foi realizada de forma online, entre os dias 3 de agosto e 20 de setembro, e registrou 1.433 participações de pessoas de todo o Brasil. "Nosso objetivo, com esse levantamento, foi avaliar a percepção e o grau de conhecimento das pessoas sobre o tema, já que estamos falando de um dos problemas sociais mais graves do País, que ainda é desconhecido por muitos", afirmou a diretora executiva da ONG Prematuridade.com, Denise Suguitani. A pesquisa evidenciou ainda que a maioria dos brasileiros acredita que a prematuridade é um problema de saúde pública. "E deve ser olhado com mais atenção pelo governo, pelas políticas públicas e por quem toma as decisões".

Pais e mães desconhecem informações sobre prematuridade

Embora seja um problema de saúde pública, a prematuridade ainda é cercada por desinformação. O percentual de mães e pais que desconheciam totalmente a temática antes de ter uma experiência chegou a 30%, outros 30% conheciam muito pouco e 28% possuíam praticamente nenhum conhecimento sobre o assunto. “Nós precisamos falar mais sobre a prematuridade durante o pré-natal, informar as mulheres em idade fértil, trazer o tema à tona para toda sociedade para que, caso venha a acontecer um parto prematuro, os riscos sejam menores, tanto para mãe quanto para o bebê", destacou Denise. Segundo Denise, é importante incluir o tema da prematuridade na formação e na capacitação contínua de profissionais de saúde que atuam na fase anterior ao parto, "Como os profissionais da Atenção Básica, para que possam informar as famílias, de maneira adequada e acolhedora. Um parto prematuro pode acontecer, muitas vezes pode acontecer mesmo sem sinais prévios". A pesquisa também mostrou que a maior parte dos participantes (55,6%) desconhecia o fato de que o parto prematuro é hoje a principal causa global da mortalidade infantil antes dos 5 anos de idade. Já sobre o Brasil ser o 10º colocado no ranking mundial de partos prematuros, 64,6% desconhecem essa realidade, contra 35,4% que informaram ter ciência a respeito.

Bebês nascidos entre 37ª e a 38ª semanas geram preocupação na saúde pública

Outra situação preocupante envolve os bebês nascidos entre a 37ª e a 38ª semanas gestacionais, chamados de "termo precoce". Muitos destes casos ocorrem de cesáreas eletivas, ou seja, quando não há indicação técnica para esse tipo de parto. Os bebês que nasceram durante este período podem apresentar resultados de saúde mais semelhantes aos nascidos prematuros do que aos nascidos no período "a termo", com mais de 39 semanas de gestação. De acordo com outra pesquisa realizada pela mesma ONG, em 2019, o tempo médio de permanência do bebê prematuro na UTI neonatal, após o nascimento, é de 51 dias. Ao todo, foram ouvidas mais de 4 mil famílias. "É uma situação que impacta diretamente a saúde pública e afeta, muitas vezes de forma irreversível, os pais e os bebês, tanto física quanto emocionalmente", destaca Denise. "Por isso, é cada vez mais evidente a necessidade de grandes campanhas de conscientização sobre o assunto, além de políticas públicas que visem a redução do número de partos prematuros, fortalecendo programas de educação sexual na adolescência, planejamento familiar e acompanhamento pré-natal de qualidade".

Garanta o contato pele a pele com os pais do bebê prematuro