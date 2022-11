Seminário discute impacto das bebidas adoçadas na saúde da população

Com a proposta de avaliar o impacto da taxação de bebidas adoçadas sobre as prevalências de obesidade, diabetes, doença coronariana e acidente vascular cerebral na população brasileira e a influência na economia do País, a Universidade Federal de Pelotas (UFPel) realiza no dia 10 de novembro, o seminário "Bebidas Adoçadas: da economia à saúde pública".

A professora da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), Renata Bielemann, afirma que as bebidas adoçadas são um item alimentar (não alimento) e tem uma alta densidade energética e um baixo valor nutricional. "Nesse projeto estamos tratando mais especificamente de refrigerantes, néctares e refrescos - adoçados com açúcar. A população brasileira consome muito essas bebidas e elas tem uma alta densidade energética (calorias) oriundas do açúcar livre", destacou.

A professora destaca que a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que 5% da injeção calórica diária seja proveniente de açúcares livres e no máximo 10%. Segundo Renata, o seminário surgiu da necessidade de traduzir o conhecimento de projetos de pesquisa desenvolvidos na universidade com um lançamento em breve de um e-book que trata de diversos aspectos relacionados a uma proposta sobre tributação de bebidas adoçadas no País. O projeto é financiado pelo CNPq, que é uma agência de fomento a pesquisa vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação.

De acordo com a acadêmica, a sobretaxa de bebidas adoçadas com açúcar é uma prática em ascensão, já sendo adotada em mais de 50 países. "Esse interesse ocorre a partir das diversas evidências que demonstram como a aplicação da sobretaxa leva à diminuição no consumo desse tipo de bebida, o que impacta positivamente na saúde das pessoas, uma vez que diminui o consumo calórico e o de açúcar", destaca.

Para Renata, a tributação das bebidas adoçadas teria um impacto na saúde da população ao diminuir a incidência de doenças crônicas relacionadas ao consumo dessas bebidas: especialmente a obesidade, o diabetes e doença coronariana. "Haveria a redução do custo em saúde relacionado ao tratamento das doenças que oneram bastante economicamente o sistema público de saúde tanto na atenção primária com a realização de exames, uso de medicamentos e consultas quanto na assistência terciária com internações", acrescenta.

Conforme a professora, refrigerantes, néctares e sucos são de fácil aquisição e, com o empobrecimento da população, e o aumento da insegurança alimentar, as pessoas migraram dos alimentos mais naturais em função dos preços que foram impactados pela inflação. "Elas migraram para o consumo de alimentos ultraprocessados produzidos artificialmente. Eles fornecem uma grande quantidade de energia e a pessoa fica atendida, mas por outro lado o valor nutricional é muito baixo", acrescenta. Para ela, no Brasil deveria ser priorizado tributar de forma diferenciada, ou seja, mais alta para aqueles itens que não são considerados essenciais.

O seminário “Bebidas Adoçadas: da economia à saúde pública” ocorrerá das 9h às 12h e das 14h às 18h, no auditório Elio Paulo Zonta, no Campus Anglo. A promoção é do projeto “Avaliação do impacto da taxação de bebidas adoçadas no Brasil”.