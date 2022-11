Ceasa sofre com o desabastecimento de produtos em função de bloqueios em rodovias

A Ceasa, central de abastecimento do Rio Grande do Sul, está enfrentando um desabastecimento de produtos, principalmente tomate, cebola, melancia, melão e abacaxi, em função do bloqueio de rodovias pelos manifestantes insatisfeitos com o resultado da eleição presidencial que escolheu o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como novo presidente da República. A informação é do presidente da Ceasa/RS, Ailton dos Santos Machado, ao explicar que entre quarta (2) e esta quinta-feira (3) estava previsto a chegada de 40 a 50 caminhões com cargas de tomate. "Cada veículo entrega 700 caixas de tomates na Ceasa", destacou.

Segundo Machado, a Ceasa deixou de receber produtos como tomate, cebola, melancia, abacaxi, melão, mamão, uva, vagem e pimentão. "O estrago é grande com o bloqueio das rodovias, principalmente na BR 101 , em Santa Catarina", ressaltou. Além da Ceasa/RS, a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp) e a Ceasa de Santa Catarina estão sendo os locais mais afetados pelas manifestações. "Recebemos informações de que pelo menos 100 caminhões com produtos destinados à Central estão parados nos bloqueios na região de Santa Catarina", destacou Machado.

O presidente da Ceasa/RS disse que conversou com clientes do Interior do Estado que começaram a se organizar e foram buscar produtos como tomate, batata, cebola e pimentão no Uruguai. Machado acredita que caso que os caminhoneiros retidos em Santa Catarina, em função dos protestos, sejam liberados na tarde desta quinta, a normalidade na Central de Abastecimento poderá ocorrer nesta sexta-feira (4) com o atendimento dos clientes.

Pelo Ceasa/RS, circulam uma média de 20 mil a 30 mil pessoas. A Ceasa está localizada na avenida Fernando Ferrari, no bairro Anchieta, em uma área de 420 mil metros quadrados, sendo 73 mil metros quadrados de área construída. No local, estão instalados cerca de 20 pavilhões e estacionamentos para 10 mil carros. A estrutura conta com 2.042 produtores e 311 empresas atacadistas, que geram aproximadamente 50 mil empregos diretos e indiretos. O complexo possui mais de 110 produtos entre hortifrutigranjeiros, flores, queijaria, carnes e peixes.