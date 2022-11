Rio Grande do Sul deve ter temperaturas negativas nesta quarta-feira

O núcleo do ar polar avança pelo Rio Grande do Sul com expectativa de frio intenso e abrangente nesta quarta-feira (2). Em grande parte das regiões predomina o ar seco com céu claro e risco de formação de geada no começo da manhã. As informações são da Metsul Meteorologia.

Nos Campos de Cima da Serra pode ter instabilidade passageira na madrugada com pequena possibilidade de precipitação invernal, contudo, a tendência é de tempo firme com sol ao longo do dia. Durante a tarde a temperatura sobe gradativamente e a máxima pode oscilar ao redor de 20°C em diversas regiões.

O ar polar derruba a temperatura e favorece um amanhecer gelado e com marcas de temperatura abaixo do normal para esta época do ano. O vento predomina calmo com rajadas fracas do quadrante Sul. Nos próximos dias o sol predomina com variação térmica típica de primavera.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 23°C

Mínima: -1°C

Porto Alegre – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 20ºC

Mínima: 9ºC