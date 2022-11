Motoristas relatam ação violenta de caminhoneiros nas rodovias

O bloqueio de rodovias pelos manifestantes favoráveis ao presidente Jair Bolsonaro, que não aceitam os resultados da eleição do domingo que elegeu o Luiz Inácio Lula da Silva como novo presidente da República, resultou em uma série de transtornos para as pessoas que necessitam utilizar as rodovias do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

A dona de casa Carmen Vera Peres Lima, 68 anos, está vivendo uma verdadeira peregrinação desde que saiu de Navegantes, em Santa Catarina, no sábado, para votar em Imbé, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul. Depois da votação no domingo, Carmen Vera que está acompanhada do marido Nilton Taylor, do neto Emanuel e da irmã Nara, foi surpreendida na segunda-feira pelos bloqueios na BR 101. ""É um absurdo o que os caminhoneiros estão fazendo. É um desrespeito com as pessoas que tem o direito de ir e vir. Eles que façam o protesto, mas não prejudiquem a vida das pessoas", ressaltou.

A dona de casa disse que teve que negociar com um manifestante na cidade de Tubarão para que ele liberasse a passagem da família. "Sou cardíaca e comecei a ficar nervosa e disse que faço uso de medicamento. Um dos manifestantes me pediu atestado médico. Achei um abuso e uma verdadeira violência", destacou ela. O analista de controladoria Luiz Gustavo Lima Laydner, filho de Carmen Vera, disse que a sua mãe, o padrasto, a tia e o sobrinho ficaram horas parados na rodovia até que os caminhoneiros liberassem. "Eles tiveram que dormir dentro do carro numa lanchonete de beira de estrada próximo de Imbituba", lamentou. Carmen disse que a família ficou com receio de que a gasolina do carro terminasse e decidiu se hospedar em uma pousada em Araçatuba. "Vamos esperar essa confusão acabar pra poder seguir viagem", acrescentou.

O corretor de móveis Daniel Noé, que estava na companhia da esposa e do cunhado, em Capão da Canoa, na BR 101, afirmou que na noite de segunda-feira "pediu aos caminhoneiros" se podia prosseguir a sua viagem até Porto Alegre. Eles permitiram a passagem do carro pelo acostamento da rodovia.

O fisioterapeuta Artur Bastos, que saiu de Porto Alegre na segunda-feira afirmou que está há 30 horas parado na cidade de Sombrio, em Santa Catarina, por conta do protesto dos caminhoneiros. Bastos disse que está tentando chegar em Florianópolis - onde reside. No domingo, ele votou em Porto Alegre e retornava na madrugada de segunda-feira para a capital catarinense quando foi surpreendido pelo movimento na rodovia. "Perdi dois dias de trabalho em função do protesto", destacou. O fisioterapeuta diz ter visto uma ação violenta dos caminhoneiros que apedrejaram ônibus que estavam na sua frente - depois disso os motoristas dos ônibus desistiram de furar a barreira. O músico Humberto Gessinger, ex-vocalista da banda Engenheiros do Hawaii, decidiu adiar um show que faria em Santa Catarina por causa dos bloqueios na estrada. No Hospital Conceição, diversos enfermeiros não conseguiram chegar para trabalhar.

O motorista Alessandro Quevedo, que está acompanhado da família, informou que estava preso no congestionamento da rodovia desde de segunda-feira. Ele saiu de Porto Alegre às 10h30min. A família dormiu na cidade de Sangão e depois decidiu seguir para Criciúma para um hotel melhor. Quevedo disse passou por três bloqueios (Santa Rosa do Sul, Sombrio e Criciúma) e utilizou estradas secundárias. No entanto, na cidade de Tubarão, o condutor teve que parar porque não tinha onde passar. Quevedo destacou a presença de barreiras com pneus queimando e muito tumulto.

Já Simone Mollerke disse que estava voltando de Florianópolis e conseguiu passar por um bloqueio em Palhoça, em Santa Catarina. "Fizemos uma super volta porque a entrada da rua lateral também estava fechada. Quando chegamos em Tubarão, não houve jeito", ressaltou. Segundo ela, havia muita fumaça em função da queima de pneus, aglomeração e pessoas falando de forma muito violenta. "Ficamos um tempo literalmente presos bem perto dos pneus queimando e das supostas lideranças que estavam ali quando chegou uma viatura da Polícia Civil. Sentimos muito medo porque estávamos totalmente presos, mas consegui convencer um rapaz a nos deixar voltar", acrescentou.

A família de Simone Mollerke decidiu ficar em um hotel na cidade de Tubarão, porque, segundo ela, a informação era de que as estradas de saída da cidade permaneciam fechadas. "Nossas gatas estão sozinhas em casa e hoje (1º) faltei ao trabalho. A situação está um horror. Estamos com a vida em suspensão sem saber o que fazer. Só queremos voltar para a nossa casa", comentou.

Residentes em Canoas, um casal de jornalistas (que pediu para não ser identificado) e que estavam com os filhos de 3 e 7 anos, em Florianópolis, Santa Catarina, decidiram realizar um passeio em Beto Carrero na segunda-feira. O marido afirmou que presenciou duas caminhonetes que passaram pelo acostamento carregadas de pneus. "O mais estranho é que não tinha ninguém da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para orientar os motoristas sobre os desvios e também para reprimir o bloqueio das rodovias feito pelos caminhoneiros", ressaltou o jornalista.

FNP orienta municípios a garantir liberdade de locomoção

Em nota, a Frente Nacional de Prefeitos (FNP) orienta que prefeitas e prefeitos das médias e grandes cidades, "em defesa intransigente da democracia e do resultado eleitoral", devem determinar, no âmbito das suas atribuições, inclusive se valendo de agentes de trânsito e guardas municipais, a manutenção do direito constitucional de ir e vir. "A liberdade de manifestação também deve ser garantida, mas não poderá, de nenhuma forma, bloquear ruas, rodovias e acessos", diz o texto.

A entidade lembra que a desobstrução das vias públicas locais, que, ilicitamente, estejam com seu trânsito interrompido é também dever dos governos municipais. Na nota, a FNP também reforçou o reconhecimento do resultado das eleições. "Além disso, prefeitas e prefeitos apelam pelo reconhecimento da legitimidade do resultado das urnas por parte do presidente Jair Bolsonaro. De acordo com a FNP, a Organização das Nações Unidas (ONU) e mais de 80 chefes de estado já cumprimentaram o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva . O estado democrático de direito precisa ser respeitado."