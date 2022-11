Floricultores temem desabastecimento para o Dia de Finados

O comércio de flores para o Dia de Finados pode ser prejudicado com os bloqueios feitos em estradas no Rio Grande do Sul e em outros estados brasileiros. Conforme o presidente da Associação Rio-grandense de Floricultura (Aflori), Walter Luis Winge, essas ações, sim, podem atrapalhar a distribuição dos atacadistas para os pontos de venda. “Isto pode ocorrer, eis que ontem e hoje (1) são os dias das flores chegarem a esses locais”.

Às vésperas do Dia de Finados, data em que muitas pessoas têm como tradição colocar flores nos túmulos de seus familiares falecidos, como forma de homenagem, em paralelo, o setor tem preocupação pela possibilidade de não ter produto para comercializar.

As ações dos caminhoneiros ocorrem após a passagem de dois dias do final das eleições presidenciais, por discordância daquilo que eles desejavam das urnas. Os manifestantes são ligados a pequenos grupos insatisfeitos com a derrota do presidente Jair Bolsonaro.

De acordo com a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul (FCDL-RS), antes dos acontecimentos protagonizados por alguns caminhoneiros, a expectativa dos floristas é que as vendas neste ano retomem o patamar existente há três anos. Ainda conforme a entidade, o setor deposita grande expectativa de vendas, especialmente, nesta terça-feira (1) e no Dia de Finados (2), quando há uma grande circulação de familiares nos cemitérios gaúchos para homenagear seus entes queridos que já partiram.

A preocupação de muitos floristas está no fato de que não possam reforçar adequadamente os seus estoques para atender a demanda que deve ser grande na quarta-feira, ainda mais com a expectativa de que o tempo será seco e sem chuva.

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Floricultura (Ibraflor), em nível nacional, quando ainda não havia o fato das manifestações, a projeção era de um incremento das vendas em até 9% na comparação com 2019, último ano antes da pandemia, cujas restrições em 2020 e 2021 diminuíram a frequência das pessoas para homenagearem seus familiares nos cemitérios. Neste 2022, o setor acredita que deve ser maior a presença das pessoas nos cemitérios.

Entre as flores mais vendidas neste período, em buquês ou individualmente, dependendo do poder aquisitivo do consumidor, destacam-se crisântemos e rosas, com preços que variam, em média, de R$ 7,00 a R$ 20,00.