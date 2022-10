Daer emite orientação para alterações no transporte intermunicipal de passageiros

O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt), emitiu, na tarde desta segunda-feira (31), ordem de serviço flexibilizando a operação de linhas de ônibus intermunicipais em razão de bloqueios em rodovias causados pelos protestos contra a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. As empresas estão autorizadas a alterar horários das viagens e até a cancelá-las.

As linhas afetadas no Rio Grande do Sul são as que operam pelos seguintes trechos: ERS-129 (Serafina Corrêa), ERS-126 (Sananduva), RSC-453 (Caxias do Sul), ERS-122 (em Caxias do Sul e Flores da Cunha), ERS-463 (Tapejara) e ERS-134 (Erechim).

Também estão interrompidas rodovias federais no RS: BR-290 (Pantano Grande), BR-386 (Nova Santa Rita), BR-116 (Vacaria), BR-470 (em Garibaldi, Nova Prata e Bento Gonçalves), BR-392 (Pelotas), BR-386 (Sarandi e Iraí), BR-285 (Lagoa Vermelha), BR-285 (Ijuí, Entre-Ijuís e São Luiz Gonzaga), BR-158 (Panambi), BR-287 (acesso a São Pedro do Sul) e BR-392 (Canguçu).

Entre as empresas que já confirmaram alterações nas linhas, está a Unesul, que suspendeu viagens ao Litoral Norte. A Reunidas também cancelou o trajeto de Vacaria para Horizontina e de Passo Fundo em direção a São Borja. A equipe do Daer está concentrada em atender caso a caso a fim de encontrar a melhor solução para cada percurso.

Os passageiros impactados pela medida podem solicitar o ressarcimento do valor integral do bilhete ou remarcar a data da viagem, sem qualquer prejuízo financeiro.