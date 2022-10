Após derrota de Bolsonaro, caminhoneiros bloqueiam estradas em vários pontos do RS

Atualizada às 13h05, com informações de agências

Inconformados pela derrota de Jair Bolsonaro (PL) na eleição deste domingo (30), caminhoneiros realizam bloqueios em rodovias brasileiras. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou, na manhã desta segunda-feira (31), que há interdições e aglomerações em pelo menos 11 Estados e no Distrito Federal (DF). São eles: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Pará, Goiás, São Paulo e no Distrito Federal.

Já o presidente da Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores (Abrava), Wallace Landim, conhecido como Chorão, afirma que há relatos de outros 62 pontos com entraves pelo País. "Em alguns casos, os bloqueios foram feitos por moradores, sem participação de caminhoneiros", ressalta. Em relação às imagens que circulam em grupos de WhatsApp e redes sociais, que falam em intervenção militar para reverter o resultado do pleito,o dirigente foi categórico: "Fico muito triste de muitas pessoas usarem o nome dos caminhoneiros. Não luto e nunca vou lutar contra a democracia do País. Minha linha é mais de pacificação, conversar, dialogar e unificar o País".

Outro representante da categoria, o diretor-presidente do Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas (CNTRC), Plínio Dias, disse que não há indício de paralisação ampla de caminhoneiros autônomos. "Vi alguns vídeos e são pessoas desconhecidas e acho que também nem são caminhoneiros", apontou.

Em texto divulgado na noite de domingo, a Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Caminhoneiros Autônomos e Celetistas, por meio do deputado federal Nereu Crispim PSD/RS, destaca que “não participa e nem participará de nenhum movimento de paralização ou bloqueio de rodovias para protestar e questionar o resultado das eleições que elegeu o candidato Luiz Inácio Lula da Silva como novo Presidente do Brasil”.

Em nível nacional, um dos líderes da greve de 2018, o caminhoneiro e presidente da Abrava pediu aos colegas que suspendam os bloqueios iniciados na noite pós-eleição 2022. "Nesse momento, parar o País vai prejudicar muito a democracia desse país. Precisamos ter reconhecimento da democracia, da vitória do presidente [Luiz Inácio Lula da Silva]", afirma ele, em vídeo divulgado por redes sociais.

Pronunciamento oficial da PRF, divulgado no final da manhã de segunda-feira, afirma que, desde o surgimento das primeiras interdições, a instituição está com efetivo mobilizado e adotando "todas as providências para o retorno da normalidade do fluxo, direcionando equipes para os locais, e iniciando o processo de negociação para liberação das rodovias, priorizando o diálogo, para garantir, além do trânsito livre e seguro, o direito de manifestação dos cidadãos, como aconteceu em outros processos".

A nota oficial indica também que a PRF já acionou a Advocacia Geral da União (AGU) em todos os estados onde foram identificados pontos de bloqueio, "para obter interdito proibitório na Justiça Federal, objetivando, liminarmente, a expedição de mandado judicial, como forma de garantir pacificamente a manutenção da fluidez nas rodovias federais brasileiras".

Entre obstruções totais e parciais, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) informaram que, no Rio Grande do Sul, na manhã desta segunda-feira, havia interrupções nas seguintes vias:

Rodovias Federais

- BR 116, km 41, em Vacaria– bloqueio total

- BR 116, km 44, em Vacaria – bloqueio total

- BR 153 Km 53, Erechim – confirmado bloqueio total, liberando de 15 em 15 min

- BR 158 km 158, em Panambi – bloqueio parcial (trânsito lento, estão aglomerando no pátio do posto de combustível Trevão)

- BR 290 KM 213, em Pantano Grande – bloqueio total

- BR 285 km 199, em Lagoa Vermelha – bloqueio total (em averiguação)

- BR 285, km 460, em Ijuí, acesso a Cruz Alta-RS – bloqueio total

- BR 285 KM 564, em São Luiz Gonzaga – bloqueio no trevo de acesso secundário à cidade (em averiguação)

- BR 285 KM 496, em Entre-Ijuís – bloqueio total

- BR 290 KM 213, em Pantano Grande

- BR 386, km 6, em Iraí - bloqueio total

- BR 386, km 136, em Sarandi - bloqueio total (pare e siga)

- BR 386 KM 435, Nova Santa Rita– bloqueio total (com siga-pare)

- BR 392, km 66, em Pelotas – bloqueio total (apenas os caminhões estão sendo direcionados para dentro do pátio do posto)

- BR 470, km 159, em Nova Prata –bloqueio total

- BR 470, km 209, em Bento Gonçalves - bloqueio total

- BR 470, km 225, Garibaldi-RS –bloqueio total

Fonte: PRF

Rodovias Estaduais

- ERS 122, km 96 em Flores da Cunha, manifestantes bloqueando a via

- ERS 463, km 30 em Tapejara - rodovia sendo liberada em média a cada 15 ou 20 minutos

- ERS 122, KM 66 em Caxias do Sul - cerca de 100 manifestantes na entrada do bairro Forqueta, em frente ao posto SIM

Fonte: Comando Rodoviário da BM