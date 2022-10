Inmet e Defesa Civil alertam para temporal a partir da tarde de domingo no RS

As condições meteorológicas indicam a possibilidade de chuvas moderadas a forte, acompanhadas por trovoadas, queda de granizo e rajadas de vento entre 60Km/h e 90Km/h em áreas isoladas do Norte e Nordeste do Rio Grande do Sul nas próximas horas. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para perigo entre a zero hora e 10 horas desta segunda-feira (31), se estendendo também para os estados de Santa Catarina e Paraná.

Já a Defesa Civil de Porto Alegre também emitiu um alerta preventivo para chuva com intensidade forte (entre 50 e 100 milímetros por dia), trovoadas, ventos intensos (entre 60 a 100 quilômetros por hora) e queda de granizo. No boletim da Defesa Civil, o alerta é válido para condições climáticas mais severas já no início na tarde deste domingo, podendo se estender até final da manhã de segunda-feira.

O alerta da Defesa Civil Municipal segue a previsão do Inmet. A Comissão Permanente de Atuação em Emergência (Copae), integrada por diversos órgãos municipais e estaduais, está em alerta acompanhando as atualizações da previsão do tempo, com equipes prontas para atendimento à população.

Pelo documento, a Defesa Civil orienta que a população evite transitar na rua durante o período do alerta, abrigue-se em local seguro, não enfrente o mau tempo, mantenha-se afastada de postes, árvores e placas de sinalização e publicitárias, não entre em alagamentos, observe alterações nas encostas e evite usar aparelhos eletrônicos ligados à rede elétrica.

Em caso de dúvidas e emergências, ligue para a Defesa Civil (199) ou Corpo de Bombeiros (193).