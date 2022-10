Cemitérios municipais de Porto Alegre terão horário especial no Dia de Finados

No feriado de Finados, dia 2 de novembro, os cemitérios municipais irão funcionar com horários especiais em Porto Alegre. O Cemitério São João (rua Ari Marinho, 297) estará aberto das 8h às 18h, enquanto os cemitérios Tristeza (rua Liberal, 19) e Belém Velho (rua Nossa Senhora do Rosário, 5.205) funcionam das 8h às 17h, sem fechar ao meio-dia.

As missas ocorrerão às 10h e às 16h, no cemitério São João, o maior cemitério municipal da cidade, com cerca de 12,6 mil jazigos. As celebrações serão junto à quadra três, próximo à caixa d’água.

Para receber o grande público que visita os cemitérios neste período, os funcionários já intensificaram as ações de manutenção, como pintura, capina e roçada, serviços realizados mensalmente que recebem reforços nessa época do ano.