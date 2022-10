Imama pede que pacientes retomem exames do câncer de mama

"A pandemia da Covid-19 impactou por demais a realização dos exames de câncer de mama e as mamografias. Criamos uma campanha há pelo menos seis meses com o objetivo de resgatar os exames de rotina das pacientes, independentemente delas terem ou não sintomas". A avaliação é da médica Maira Caleffi, chefe do Serviço de Mastologia do Hospital Moinhos de Vento e presidente voluntária do Instituto da Mama do Rio Grande do Sul (Imama). Segundo Maira, existem ainda de 20% a 30% de mulheres que não voltaram para os exames de rotina. "Isso vai resultar provavelmente num aumento do número de casos de câncer de mama", acrescentou.

A mastologista do Hospital Moinhos de Vento pede que as pessoas se reprogramem para realizar as avaliações e mantenham os hábitos saudáveis. Segundo a médica, a pandemia fez com que as pessoas seguissem ao pé da letra o "#Fique em casa", ou seja, muita gente ficou com receio de sair de casa em função da Covid-19. "As pessoas que superaram o medo e procuravam auxílio se deram mal porque o sistema de saúde estava voltado apenas para a pandemia", lamentou. A médica destacou que o sistema público de saúde precisa entender a necessidade do paciente quando ele tem algum sintoma. "O paciente não pode continuar esperando. Foi tudo desorganizado na pandemia, mas é preciso retomar os exames", ressaltou.

Para Maira, o Sistema Único de Saúde (SUS) cumpriu um importante papel no manejo da pandemia evitando mais mortes. "Agora, está na hora de cuidar das doenças crônicas, como por exemplo o câncer, que foi deixado para trás. Existem mulheres com sintomas esperando por uma mamografia ou por um exame", explicou. A mastologista afirmou que existem pacientes que precisam de atendimento urgente. "O sistema de saúde tem que se comprometer com elas para não termos uma ‘pandemia’ de casos de câncer avançado", acrescentou. Durante a Caminhada das Vitoriosas neste sábado (29), as voluntárias estarão no Parcão a partir das 10h para orientar as mulheres que precisarem de desconto para a realização de exames.

Na véspera do segundo turno das eleições para presidente e governador, a Caminhada das Vitoriosas, evento organizado pelo Imama, vai sair às 14h do Parque Moinhos de Vento em direção ao Parque da Redenção. Os participantes podem chegar no Parcão a partir das 10h, momento da concentração onde diversas atividades gratuitas serão desenvolvidas. O câncer de mama é uma das doenças que mais afeta mulheres no Brasil. O Rio Grande do Sul está em 4º lugar e a Capital ocupa a 6° posição na incidência da doença. Até 2030, uma a cada 10 mulheres no Brasil terá câncer de mama.

O Instituto Nacional de Câncer (Inca) estima a ocorrência de 66,2 mil casos novos no Brasil em 2022, o que representa uma taxa ajustada de incidência de 43,74 casos por 100 mil mulheres. Durante o evento, camisetas do Outubro Rosa serão vendidas no Parque Moinhos de Vento para que os interessados em participar possam vestir e ajudar a instituição.