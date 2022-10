Mega-Sena não tem acertador e acumula em R$ 115 milhões para próximo sorteio

O concurso 2532 da Mega-Sena, sorteado neste sábado (22), no valor de R$ 99.395.922,56, acumulou pela sétima vez seguida. Com isso, a estimativa é que o sorteio 2533, na próxima quarta-feira (23), pague um prêmio de R$ 115 milhões para quem acertar as seis dezenas.

Os números sorteados no Espaço da Sorte, na avenida Paulista, em São Paulo, foram: 10 - 14 - 17 - 18 - 23 - 30.

De acordo com a Caixa, 259 apostas acertaram cinco números e vão receber R$ 27.167,77 cada uma.

Outros 18.616 apostadores fizeram quatro números e vão levar R$ 539,96 cada um.

A aposta simples para a Mega-Sena custa R$ 4,50 e pode ser feita em uma casa lotérica ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa. As apostas são aceitas até as 19h do dia do sorteio.

Pela internet, o valor mínimo é de R$ 30. Ou seja, no caso da Mega-Sena, é necessário fazer pelo menos sete apostas com seis números ou uma aposta com sete dezenas (que custa R$ 31,50). Também é possível mesclar com outros jogos, como Quina ou Lotomania.