Grupo de motoristas do RS desenvolve app de transporte próprio com proposta de menores taxas

Usuários de aplicativos de transportes da Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA) e da Serra Gaúcha têm agora mais uma alternativa, o GAT. O objetivo do app, criado por motoristas derivados de outras plataformas, é oferecer corridas mais baratas e com maior segurança aos usuários.

Nos últimos anos, o uso de aplicativos de viagens se tornou parte da rotina de muitas pessoas. Serviços como Uber, 99, Cabify e vários outros cresceram muito por conta da praticidade que é o deslocamento monitorado na tela do celular, sem a necessidade de fazer deslocamentos até o ponto de ônibus, por exemplo, enfrentando demoras, superlotação e perigos, dependendo do trajeto desejado. O serviço também virou uma alternativa aos táxis, pois, além do valor ser mais acessível em muitos casos, a viagem é controlada através do próprio celular do passageiro, sendo mais seguro e cômodo.

Apesar de a pandemia ter afetado a profissão, o número de motoristas de aplicativo e taxistas está cerscendo. Em 2019, era 1,121 milhão, de acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). O número caiu para aproximadamente 782 mil em 2020 e, em 2021, voltou à subir, com cerca de 945 mil motoristas contabilizados. E muitos deles fazem parte de grupos de ajuda mútua, compostos por outros colegas de profissão, que dão suporte uns aos outros, por exemplo, compartilhando sua localização durante o trabalho, o que dá mais segurança a quem anda por diversos lugares em horários variados.

O GAT surgiu como um desses grupos em março de 2019, formado por motoristas da RMPA e da Serra. Em julho deste ano, o GAT lançou um aplicativo de viagens como uma alternativa aos tradicionais já existentes no mercado. Um de seus fundadores, Anderson Silva, motorista residente em Caxias do Sul, explica a proposta do app: "O aplicativo foi criado com o intuito de fazer o motorista ganhar mais, pois é cobrado só R$ 1,00 (de taxa fixa) por corrida, e o passageiro paga menos, pois não tem o sistema de dinâmicas no app (que faz o preço variar se há muito procura)".

Sobre a parte de segurança do aplicativo, Anderson ressalta que tudo é bem controlado: "Nossas corridas são todas monitoradas, temos uma central em que as corridas ficam passando em um monitor, para ter mais segurança para o passageiro e para o motorista. Por exemplo, se um passageiro reportar um problema na corrida, nós temos acesso ao reporte dele na hora, e entramos em contato com o motorista o mesmo momento, e vice-versa. Conseguimos resolver os problemas muito mais rápido do que outros serviços. Inclusive, temos botão do pânico para os passageiros no aplicativo. Se ele apertar esse botão, informa a central na hora e sabemos sua localização".

Para os motoristas que querem aderir ao aplicativo, são feitas exigências de segurança e conforto: a pessoa não pode ter passagens pela polícia e deve ter um veículo com quatro portas fabricado a partir de 2011. O aplicativo está disponível para usuários Android e iOS. Para passageiros que usam Android, devem pesquisar por "GAT" na loja de aplicativos. No iOS, o nome do serviço é "GAT PASSAGEIRO".

O aplicativo já foi baixado mais de mil vezes na Play Store do sistema Android. Com 38 avaliações de usuários na loja de aplicativos, tem nota de 4,6 estrelas, numa escala de 1 a 5.