APAEs realizam campeonato estadual de bocha adaptada no Vale dos Sinos

Nesta sexta-feira (21) e sábado (22), acontece o 2º Campeonato Estadual de Bocha Adaptada das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAEs), na cidade de Portão, na região do Vale dos Sinos. Os jogos são sediados no Centro de Eventos Culturais Antônio Carlos Dias, na região central do município, e terão rodadas das 8h30min às 18h30min.

As partidas terão a participação de 37 atletas, cada um com sua delegação própria, que somam 130 pessoas no total. Estarão presentes no evento dois campeões da Olimpíada Estadual do Rio Grande do Sul deste ano: Luciano Ribeiro, campeão na classe BC2, Lurdes Warken, campeã na classe BC3 e a vencedora do Campeonato Brasileiro de Jovens, Bruna Donte, de 17 anos.

Os atletas são divididos em classes de acordo com os graus de deficiência. A categoria BC1 é destinada aos participantes com paralisia cerebral que podem jogar com mãos e pés, mas que podem ter auxiliares. Na BC2, embora os atletas tenham paralisia cerebral, não contam com ajuda, podendo ser adaptado uma cesta ou suporte para a bola. Na BC3, o grau de comprometimento motor é maior, e o jogador é assistido por alguém que tem a função de direcionar a calha. Já na BC4, os competidores possuem condições que não são cerebrais, como distrofia muscular progressiva, esclerose múltipla, lesão medular com tetraplegia, ou outras.

São 15 APAEs que participam da competição: unidades APAE Campo Bom, APAE Caxias, APAE Porto Alegre, APAE Seberi, APAE Sapiranga, APAE Feliz, APAE Teutônia, APAE Bom Retiro do Sul, APAE Lajeado, APAE Farroupilha, APAE Rio Grande, APAE Butiá, APAE Novo Hamburgo, APAE Cristal e APAE Portão.