Hospital Divina Providência oferece 100 mamografias gratuitas no Outubro Rosa

O Hospital Divina Providência anunciou a realização de 100 mamografias gratuitas. Cerca de 70 exames serão oferecidos para pacientes das unidades de Atenção Primária à Saúde (APS) gerenciadas pelo Divina em Porto Alegre. O restante dos exames vai beneficiar funcionárias do hospital, conforme a demanda verificada em uma pesquisa interna. A iniciativa integra as ações do Outubro Rosa, mês dedicado à prevenção e combate ao câncer de mama.

Na sexta-feira (21), a instituição de saúde promove um evento aberto ao público com o tema "Vamos conversar sobre prevenção?". A partir das 13h30min, no auditório Padre Eduardo Michelis, haverá a palestra "Desmistificando a mamografia" com a médica do Centro de Diagnóstico por Imagem do Hospital Divina Providência, Larissa Riva Roman. Na sequência, a gerente da Unidade de Saúde Osmar Freitas, Viviane Finatto, fará um relato de experiência. Não é necessária inscrição prévia para participar da atividade. O hospital fica na rua da Gruta, 145, bairro Cascata.

O câncer de mama ocupa a primeira posição em mortalidade por câncer entre as mulheres no Brasil. Os principais sinais e sintomas suspeitos de câncer de mama são: caroço (nódulo), geralmente endurecido, fixo e indolor; pele da mama avermelhada ou parecida com casca de laranja, alterações no bico do peito (mamilo) e saída espontânea de líquido de um dos mamilos. Também podem aparecer pequenos nódulos no pescoço ou na região embaixo dos braços (axilas).