Oncologista defende o aumento do número de exames para mulheres

"Para vencer o câncer de mama, é necessário que haja um ampliação do número de mulheres que façam os exames e uma redução do tempo entre o diagnóstico de um nódulo suspeito e a realização de uma biópsia". A avaliação foi feita pelo chefe do Serviço do Oncologia do Hospital Moinhos de Vento, Sérgio Roithmann, que, nesta terça-feira (18), participou do Menu POA promovido pela Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA).

O evento debateu o tema "Se chegamos à lua, podemos vencer o câncer" e contou com as presenças da vice-presidente do Instituto da Mama do Rio Grande do Sul (Imama), Cintia Seben, e da Vitoriosa Beatriz Moser, voluntária de Nutrição do Imama.

Roithmann disse que é necessário também que de posse do resultado do exame patológico haja tempo para o primeiro tratamento que em geral será a cirurgia. "Precisamos de uma organização resolutiva de quem faz a gestão da saúde em Porto Alegre", destacou.

Para ele, é fato que ainda não se conseguiu reduzir o tempo entre o diagnóstico e o tratamento. O médico oncologista do Hospital Moinhos de Vento afirmou que a cura do câncer depende muito de um diagnóstico precoce. "O paciente que tem câncer tem pressa. Temos uma questão de tempo e estudos mostram que a cada semana que perdemos para iniciar um tratamento perdemos a possibilidade de cura", destacou.

A vice-presidente do Imama, Cintia Seben, informou que a a tradicional Caminhada das Vitoriosas será realizada no dia 29 de outubro, às 14h, com saída do Parque Moinhos de vento em direção ao Parque da Redenção. "Trabalhamos com informação para que todas as mulheres tenham acesso e conhecimento. O câncer de mama diagnosticado no estágio inicial tem chance de 95% de cura", ressaltou. "O importante é que as mulheres busquem atendimento e façam as mamografias a partir dos 40 anos. Diagnosticado no início a chance de cura é muito alta", ressaltou Beatriz Moser.

A presidente da ACPA, Suzana Vellinho, disse que é importante refletir e aprender sobre os avanços da ciência e os desafios da doença, que acaba sendo muito próxima de todos por atingir pessoas do nosso convívio. "Queremos também homenagear o Imama pelo empenho tenaz e competente com que implementa a sua missão", ressaltou.

O Rio Grande do Sul é o estado que apresenta os maiores índices de câncer de mama no País. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), a estimativa é de que ocorram 66,2 mil novos casos no Brasil este ano. O câncer de mama é o tipo de tumor mais comum entre as mulheres, respondendo por 23% dos novos casos de câncer no País a cada ano, de acordo com o Inca. Para 2022, foram estimados 66.280 casos novos, o que representa uma taxa ajustada de incidência de 43,74 casos por 100 mil mulheres.