IBGE seleciona recenseadores no Rio Grande do Sul

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abre novas vagas de recenseadores para o Censo 2022 no Rio Grande do Sul. A fim de agilizar as contratações, a entidade simplificou o processo para seleção de trabalhadores. Sendo assim, passa a aceitar o cadastro de microempreendedores individuais (MEIs) e aposentados do serviço público. O requisito mínimo de para atuar como recenseador é ter ensino fundamental completo.

Os interessados devem procurar um dos 366 postos de coleta, uma das 36 agências do Instituto no Estado ou a sede da superintendência estadual (avenida Augusto de Carvalho, 1.205, Porto Alegre).

Os recenseadores são remunerados por produtividade, de acordo com a quantidade de residências visitadas e pessoas recenseadas, considerando ainda a taxa de remuneração de cada setor censitário, o tipo de questionário preenchido (básico ou amostra) e o registro no controle da coleta de dados. O IBGE disponibiliza um simulador para que os interessados possam estimar quanto irão receber.

Estimativa de remuneração do recenseador

O trabalho do recenseador não requer uma jornada diária fixa, ficando a critério dele definir o horário de trabalho. O IBGE recomenda 25 horas semanais, no mínimo, considerando-se o melhor momento para fazer contato com os moradores.

O valor da remuneração do recenseador é por produção e depende de alguns fatores, a saber:

- O tempo diário e semanal dedicado ao trabalho

- O grau de facilidade/dificuldade na abordagem aos domicílios

- Taxa definida pelo Superintendente Estadual e Coordenador Operacional em função do limite orçamentário e características do setor censitário

Para calcular o valor, é necessário incluir os dados da produção

- Taxa definida para o setor (informada pelo Supervisor)

- Unidades visitadas

- Pessoas recenseadas no questionário básico / Pessoas recenseadas no questionário da amostra

- Quantidade de questionários básicos

- Quantidade de questionários da amostra