Polícia Federal desarticula organização especializada em crimes financeiros

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (13), em Santana do Livramento (13), a Operação Fauda, para combater organização criminosa especializada na prática de crimes contra o sistema financeiro nacional, contrabando e descaminho, com suspeitas de envolvimento com grupos da Região Metropolitana de Porto Alegre e de São Paulo. Os policiais federais cumpriram dois mandados de prisão e sete de busca e apreensão, além de sequestros de bens e de valores. Segundo a PF, há indícios do envolvimento dos membros da organização com práticas criminosas desde 2009, com, ao menos, 20 inquéritos indicando a participação em delitos transfronteiriços. Somente no último ano, foram quatro prisões em flagrante realizadas a partir do monitoramento de membros do grupo. Fauda significa caos, em árabe. É uma alusão a um jargão militar israelense, e sinaliza justamente a frustração das operações logísticas do grupo investigado.

Nos últimos cinco anos, o grupo movimentou R$ 91 milhões em recursos potencialmente ilícitos, dos quais, ao menos R$ 39 milhões foram utilizados para o pagamento de mercadorias e fornecedores no exterior. A investigação da PF demonstrou que a organização passou a centralizar todas as etapas do processo criminoso, envolvendo a operação logística e financeira. Dada a capacidade operacional, foi identificada a atuação em cooperação com outros grupos criminosos, especialmente da Região Metropolitana de Porto Alegre e de São Paulo, funcionando como braço logístico dessas outras organizações.

Os investigados mantinham atividade voltada ao comércio de sucatas. As primeiras apurações focavam justamente o contrabando de lixo e de resíduos, prática essa que sempre capitaneou as atividades do grupo. Com o passar dos anos e a expertise adquirida na logística de transportes da fronteira, os envolvidos passaram a realizar operações de diversos outros delitos cometidos, especialmente o contrabando e o descaminho de mercadorias. A partir do mapeamento de operadores financeiros do mercado de câmbio informal da fronteira, a Polícia Federal passou a rastrear os movimentos econômicos da organização, identificando que as empresas e os membros do grupo passaram a operacionalizar toda a engrenagem financeira necessária para o cometimento dos delitos investigados, inclusive, pela remessa de valores ao exterior e pelas operações de câmbio.

O principal membro do grupo, suspeito de ser o líder da organização, com o passar dos anos, promoveu a blindagem de seu patrimônio, com a transferência de bens e veículos a terceiros e com o investimento em empreendimento e eventos esportivos na região. A dinâmica estabelecida buscou distanciar o líder da organização das atividades criminosas praticadas, dando aparência de licitude ao patrimônio ostentado pelo investigado. Todavia, a própria formatação da organização, formada a partir dos membros da família do principal investigado, acabou vinculando-o aos delitos mapeados.