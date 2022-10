Permissionários do Mercado Público reivindicam melhorias

Mesmo com a reabertura do segundo piso do Mercado Público e das lojas aos domingos, os permissionários reivindicam melhorias no centro de abastecimento de Porto Alegre, como a troca do telhado, obras na rede de esgoto e troca do piso. O tesoureiro da Associação do Comércio do Mercado Público Central (Ascomepc), Celso Rossatto, disse que o telhado está danificado, o que acaba por molhar o segundo piso do Mercado em dias de chuva.

"O telhado localizado no Largo Glênio Peres, e na parte da avenida Borges de Medeiros e da Praça Parobé, está avariado", ressaltou. De acordo com Rossatto, existem problemas no piso que está irregular e que precisa ser trocado para facilitar o acesso de pessoas cadeirantes. A rede de esgoto, segundo o tesoureiro da associação, também necessita ser remodelada para que o Mercado Público possa ficar 100%. O dirigente da associação afirmou que é preciso reformar os banheiros do segundo piso e que a manutenção do prédio vem sendo custeada pelos permissionários.

Outra novidade do Mercado Público é a pintura da fachada externa do prédio de 153 anos - a entrada da rua Júlio de Castilhos e da avenida Borges de Medeiros já estão concluídas. A empresa Suvinil fará a pintura das fachadas do Largo Glênio Peres e da Praça Parobé. A previsão é que os serviços estejam concluídos em dezembro deste ano. A Suvinil realizou a doação da tintas para pintura do prédio na cor Amarelo canário. Até o final do ano, a prefeitura de Porto Alegre pretende licitar outros 11 espaços no segundo piso do Mercado Público. Cinco restaurantes e uma sorveteria localizadas no 2º andar do Mercado Público de Porto Alegre já estão em funcionamento: os restaurantes Bar Chopp 26, Taberna, Pizza Veg (antigo Telúrico), Mamma Julia e Sayuri e a sorveteria Beijo Frio. A reabertura do segundo piso foi realizada após nove anos do incêndio do dia 6 de julho de 2013, que danificou o segundo andar do Mercado Público. No local, funciona também a Associação de Artesãos Porto Alegre Solidária.

Antes da abertura do segundo piso, foram trocadas as escadas rolantes e os elevadores, foi feita a reforma elétrica e aberto novos banheiros para pessoas com deficiência. Os recursos para reforma fazem parte de um Termo de Conversão de Área Pública (TCAP) firmado entre a prefeitura e a empresa Multiplan, no valor de R$ 9,4 milhões. O Mercado Público possui 100 estabelecimentos comerciais. No local, circulam diariamente cerca de 30 mil pessoas. Inaugurado em 1869, o Mercado Público de Porto Alegre integra o Patrimônio Histórico e Cultural da cidade e é um dos principais pontos comerciais da Capital.