Policiais militares irão auxiliar provas práticas da CNH a partir de outubro no RS

Na mesma semana em que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do Rio Grande do Sul teve uma redução de quase 14%, correspondente a R$ 377,60 a menos para os gaúchos, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran/RS), divulgou que policiais militares irão auxiliar na realização de provas práticas, a partir de outubro. A medida tem como objetivo desafogar a lista de espera para o exame.

Dentro da corporação da Brigada Militar, há um Centro de Formação de Condutores (CFC), o que exige também a presença de policiais que atuam ou já atuaram como examinadores na área de trânsito. A expectativa é que, no próximo mês, esses profissionais comecem a atuação em todo RS, auxiliando também a população em geral.

Ao todo, serão mais de 42 examinadores destinados para Comissões Examinadoras de Trânsito que poderão ser volantes e/ou regionalizadas, para atender as especificidades de cada município ou região, a critério do Detran/RS.

Ainda este ano, em fevereiro, o número de pessoas aptas para realização de provas práticas no Estado era de 105.636. No decorrer dos meses, foram criadas algumas medidas para tentar solucionar o problema. Desde maio, o mutirão anunciado pelo governo do RS possibilitou que horário de atendimento fosse estendido, autorizando também horas extras para realização de exames aos finais de semana.

Em agosto, o número de candidatos aptos para exame prático estava em 112.547, considerando novas inscrições. No entanto, a estimativa do Detran/RS é que o número não passe de 70 mil. “Isso porque não é possível afirmar que todos esses candidatos estão aguardando a realização do exame, uma vez que estão incluídos nesse total aqueles que optam, e necessitam, muitas vezes, realizar mais aulas práticas antes do exame, os que não querem fazer ou não se sentem preparados para realizar o exame nesse momento ou os que simplesmente desistiram de dar continuidade ao processo”, explica o órgão em nota.

Atualmente, cerca de 112,7 mil pessoas já concluíram as etapas anteriores e estão aptas para realizar a prova prática. Segundo levantamento da instituição, 50 mil candidatos não tiveram nenhuma movimentação nos últimos meses.

Outro fator que mascara o número de pessoas na fila de espera é o prazo estendido pelo Registro Nacional de Carteira de Habilitação (Renach). Usualmente, o prazo para conclusão do processo de habilitação é de 12 meses. No entanto, com a pandemia, esse prazo foi prorrogado por até dois anos, permitindo que candidatos inscritos ainda em outubro de 2019 concluam o processo até o final de 2022. Em média, 60 mil Renachs são encerrados por ano a partir de desistência ou encerramento do prazo. Dentro da normalidade, conforme o DetranRS, pelo menos 105 mil Renachs teriam sido encerrados e não haveria espera para realização da prova.

Além disso, o índice de reprovação no exame prático também contribui para a fluidez e demanda do sistema, pois um mesmo candidato realiza o exame mais de uma vez. O DetranRS vem registrando uma crescente na oferta de vagas para exames práticos neste ano, com aumento de 9% da eficiência operacional, em comparação com o período pré-pandemia.