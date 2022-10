Sindicato da Polícia Penal alega assédio moral na transferência de profissionais da DSE

A transferência de dez servidores da Divisão de Segurança e Escolta (DSE) pela Superintendência de Serviços Penitenciários (Susepe) surpreendeu o Sindicato da Polícia Penal do Rio Grande do Sul (Sindippen/RS). A DSE é conhecida no sistema penitenciário como "Núcleo". "Estamos perplexos com essa atitude do governo do Estado no final de uma gestão. A nossa opinião é que os profissionais por terem um perfil combativo (e ligação com o sindicalismo) estão sendo vítimas de assédio moral", ressaltou o presidente do Sindippen/RS (Amapergs Sindicato), Saulo Felipe Basso dos Santos. Os servidores transferidos vão atuar no Instituto Psiquiátrico Forense (IPF) e na Penitenciária Estadual de Porto Alegre - localizada ao lado da Cadeia Pública de Porto Alegre - ex-Presídio Central.

Segundo Santos, os profissionais atuavam na escolta de presos para audiências na Justiça e agora estarão em outra atividade. "Os servidores, assim como o sindicato, não foram comunicados da mudança. Estamos perplexos porque esse tipo de situação (transferência via Diário Oficial) não acontecia há muitos anos", destacou Santos. O presidente do Sindippen disse que a categoria pretende procurar a direção da Susepe para tentar sensibilizar a superintendência para que os dez colegas transferidos permaneçam no local até o final do ano", acrescentou. Outra medida é buscar uma audiência com o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP/RS) para tratar da transferência dos servidores. Santos informou que os profissionais estavam lotados no Núcleo, que funciona no bairro Intercap, na zona Leste de Porto Alegre. Os servidores, conforme o presidente do sindicato, atuam em 153 casas prisionais do Rio Grande do Sul.

Para Santos, a mudança representa assédio moral, praticado pela Susepe sobre os servidores. "Essa transferência ocorreu de uma forma autoritária. Os colegas ficaram sabendo da mudança através do Diário Oficial. Uma remoção sem precedentes na história ao retirar dez servidores da DSE", ressaltou. O presidente do Sindippen afirmou que a Secretaria de Justiça e Sistemas Penal e Socioeducativo (SJSPS) e a Susepe sequer chamaram os profissionais que foram transferidos para conversar. "Eles foram informados da situação e nem puderam se organizar internamente, pessoal e no âmbito familiar", explicou.

De acordo com Santos, a DSE é uma área estratégica do sistema penitenciário gaúcho - eles realizam as escoltas de presos. "Havia um acordo com a Susepe e a SJSPS que o sindicato sempre seria ouvido ou comunicado diante de qualquer alteração na DSE. Nada disso aconteceu”, lamentou o presidente do Sindppen/RS.

Contatada pelo Jornal do Comércio, a Susepe não havia se manifestado sobre a transferência dos servidores da DSE até o fechamento desta reportagem.