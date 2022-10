Projeto de concessão da Redenção será detalhado nesta terça pela Prefeitura

Duas reuniões nesta segunda-feira (10) debateram o projeto de concessão do Parque Farroupilha, a famosa Redenção, em Porto Alegre. Na terça (11), às 14h30, haverá uma coletiva de imprensa no no Centro Administrativo Municipal para apresentar o projeto e dar início, então, à consulta pública. O prazo para sugestões é de 30 dias. A audiência está prevista para início de novembro e o edital deve ser publicado somente em 2023.

Segundo o prefeito do Parque Redenção, Roberto Jakubazsko, as reuniões foram tranquilas, no turno da manhã e da tarde. Ele ressaltou, no entanto, que pela manhã houve mais agito. "Era com os comerciantes de menor porte, pipoqueiro, vendedor de algodão doce", detalhou. Sobre eventual projeto de cercamento da Redenção, que vez que outra toma conta do debate público, o prefeito disse que isso é "absurdo. A comunidade em volta é contra. Tem universidade, Colégio Militar, tem um espaço de cultura maravilhoso que é o Araújo Vianna, que teve um investimento alto. Então, no primeiro momento, a população é contra, mas estamos esperando para ver o que a prefeitura vai apresentar", disse.

Jakubazsko também falou que, durante as reuniões, o tema de um estacionamento pago também foi levantado e que a maioria também era contra, mas ele garantiu que a comunidade espera mais detalhes. "Nós estamos apenas conversando, porque ainda não foi apresentado nenhum projeto, não teve audiência e ainda não tem edital. O clima é de expectativa porque é um parque muito querido, é único", refletiu.

Esse tipo de concessão de parques públicos deixou de exigir plebiscito, após o projeto ter sido desarquivado em 2019 pelo vereador Felipe Camozzato (Novo), que se elegeu deputado estadual. Além da consulta pública para a Redenção, é de interesse do Paço Municipal as opiniões sobre o Marinha do Brasil, o Trecho 3 da Orla do Guaíba e o calçadão do Lami, todos espaços que, atualmente, estão sob gestão da Prefeitura.