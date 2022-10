Feira da causa animal é nova opção aos domingos na Redenção

O movimento de pessoas no Parque da Redenção, neste domingo, por causa do frio e chuva que caiu em parte do dia, foi considerado muito abaixo do esperado por integrantes de entidades voltadas ao bem-estar animal, que participam do Brechocão. Trata-se de feira voltada ao mundo pet, que vem se consolidando a cada nova edição e que, desde agosto deste ano, vem sendo promovida no segundo e no terceiro domingo de cada mês, entre o Parquinho da Redenção e o Auditório Araújo Vianna.

As cerca de 30 bancas, que ficam no local das 9h às 16h, comercializam itens como roupas, sapatos e artigos pet usados. Todo valor arrecadado vai para a alimentação e cuidados veterinários dos bichos. Fátima Freitas, responsável pela banca 45, diz que, nesta edição do Brechocão, o mau tempo não ajudou. Ela explica que os produtos têm boa qualidade e são vendidos por um preço acessível.

Por outro lado, ela garante que, em cada realização da feira, o público vem aumentando. "Nós estamos tendo um aumento bastante grande na procura. Quanto mais as pessoas ficam sabendo, mais elas participam da feira e também trazem os amigos, os vizinhos e os parentes. Deste modo, todo mundo fica feliz", diz Fátima.

Marcia Araújo, voluntária junto à ONG Vila dos Peludos, localizada na Vila Farrapos, em Porto Alegre, explica que tudo o que é arrecadado vai para os pets. Ela diz que os recursos também servem para realizar a castração de animais. "Nós vendemos roupas, calçados, CDs, discos e utensílios para o lar", enumera.