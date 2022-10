Arquidiocese de Belém diz que não convidou Bolsonaro para Círio

A Arquidiocese de Belém divulgou nota na noite de ontem após repercussão negativa da ida do presidente Jair Bolsonaro (PL) para o Círio de Nazaré no Pará. No documento, afirma que não houve nenhum convite da parte da arquidiocese nem da Diretoria da Festa de Nazaré, a qualquer autoridade "seja em nível municipal, estadual ou federal."

"Tomamos conhecimento da presença do senhor Presidente da República, Jair Bolsonaro, na Corveta da Marinha Garnier Sampaio durante a Romaria Fluvial", afirma a arquidiocese.

Ainda conforme a nota, o Círio de Nazaré é um evento da Igreja Católica, sob a responsabilidade da Arquidiocese de Belém, com todas as atividades que lhe são características. O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), disse ontem que o "Círio é intocável e nenhum político pode se apropriar".