Projeto resgata brincadeiras tradicionais do Morro da Cruz

Em comemoração ao Dia das Crianças, 12 de outubro, a comunidade do Morro da Cruz recebe, neste domingo (9), das 9h30min até as 17h30min, a primeira edição do projeto Jogos das Antigas. A ideia da iniciativa é resgatar a infância e as brincadeiras que fizeram parte do cotidiano da comunidade do Morro da Cruz, na zona leste de Porto Alegre, e de muitas crianças ao redor do mundo, nas últimas décadas. O endereço do evento é na rua 25 de Julho.

Segundo o historiador periférico e um dos idealizadores do projeto, Clóvis Marques, as brincadeiras também são para os adultos que viveram às décadas de 1980 e 1990 e hoje são da opinião de que os "jovens ficam só no celular". Ele garante que, com o Jogos das Antigas, ao menos uma vez por ano, as crianças irão sair do celular. "Chega de só reclamar. Vamos pegar a criançada e brincar. Dentro das comunidades periféricas, sempre fomos muito felizes com pouco. As nossas brincadeiras mostram que não precisamos de muita coisa pra ser feliz e pra ter empatia um pelo outro", ressalta.

"A criançada estava toda na rua, mal amanhecia o dia, já estava montada as 'olimpíadas da quebrada', pra todo lado que se olhava tinha atletas de todas as modalidades. Era pião, bafo de figurinha, pega-pega, esconde-esconde, carrinho de rolimã, bolinha de gude", e ele ainda brinca: "eu até acho que foi a gente que criou o Mountain Bike se embretando pelo morro de monareta. Beisebol? Que nada! jogo de taco que é tri, amarelinha, também tinha pula corda e bambolê, mas as meninas competiam de igual pra igual em tudo, não tinha ruim", relembra Marques.

Outro idealizador do projeto, Rodrigo Braga, relata que, para realizar o evento, onde também ocorrerá uma corrida de carrinho de lomba, a prefeitura de Porto Alegre realizou melhorias no asfalto. "Já aproveitamos para tapar buracos", diz. Concordando com Marques, ele acredita que as crianças perderam muito do contato com a rua e a troca de afeto com outras crianças. "Elas conversam por celular. Antes a gente chegava em casa com um machucadinho e era normal. Hoje, se isso acontece, os pais se desesperam", aponta.

Entre os Jogos das Antigas que os pequenos (e os adultos) poderão desfrutar no domingo estão pipa, carrinho de rolimã, bolinha de gude, jogo de taco, jogo de bafo, pula corda, trilha de montain bike, bambolê e jogo pião. Para selecionar participantes do Jogos das Antigas, as escolas, ONGS e coletivos, realizaram gincanas nas escolas de acordo com os interesses dos alunos.

A pequena Alice Sofia Braga, filha de Rodrigo, irá participar das brincadeiras e também ajudou a confeccionar alguns dos brinquedos. "Estou ansiosa para domingo, porque tenho certeza de que vai ser um projeto muito legal e que muitas pessoas vão se divertir também. Eu gosto muito de ajudar meu pai no projeto porque me divirto muito e ainda ajudo ele", fala a menina, que tem apenas 9 anos. Ela, que gosta de muitas brincadeiras, demonstra preferência por "amarelinha, balanço, pula corda e fazer comidinha", empolga-se.

Quem quiser colaborar com o projeto no dia, pode levar materiais e comida para reforçar a brincadeira da criançada . É só entrar em contato pelo número (51) 99834.5213. Além do apoio da prefeitura, os idealizadores já conseguiram mais de mil doações de cachorros-quentes. Os jogos serão praticados na Cancha da Coréia na Vila Vargas, Mirante do Morro da Cruz, Lixa e Tapera, pontos conhecidos da comunidade. A ideia, posteriormente, é que o projeto se espalhe por outras regiões periféricas de Porto Alegre.