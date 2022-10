Aeromóvel com maior capacidade volta a operar no aeroporto

Após passar por atualização tecnológica, manutenção e substituição de componentes, o A200, veículo com capacidade para 300 passageiros, voltou à linha do aeromóvel operada pela Trensurb nesta quarta-feira (5). O trajeto de 814 metros, que liga a Estação Aeroporto do metrô ao Terminal de Passageiros do Aeroporto Salgado Filho em dois minutos e 30 segundos, conta também com o modelo A100 (para transporte de 150 pessoas).

As melhorias foram efetuadas pela Aerom Sistemas de Transporte, empresa integrante do Grupo Coester (detentora da tecnologia), em sua sede no município de São Leopoldo. O processo, iniciado em março deste ano, custou R$ 2,29 milhões e incluiu 12 meses de execução assistida. Antes de voltar a circular com passageiros, o veículo A200 passará por montagens finais, comissionamento e testes, processo que deve durar até 30 dias.

Os trabalhos executados incluíram melhorias na suspensão, placas de propulsão, sistema de portas e freios, além da repintura da carroceria e assentos, substituição de janelas e instalação de um novo revestimento do piso, bem como revisão de componentes dos sistemas em geral.