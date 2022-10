SESI RS promove debate sobre educação, tecnologia e mundo do trabalho

O primeiro dia da Mostra Sesi [email protected] ência, evento que aborda iniciativas educacionais nas áreas de ciência, inovação e tecnologia, reuniu diferentes convidados, nesta quarta-feira (5), para debater as relações do efeito escola na educação básica e o desenvolvimento tecnológico no mercado de trabalho.

O diretor do grupo TecPon e painelista convidado do evento, Lisandro Santos, iniciou o debate falando sobre a necessidade da indústria brasileira se tornar mais competitiva. “Com a pandemia, aprendemos que o futuro não está por vir, o futuro é agora, e aí que entra o questionamento do quão preparados estamos para esse momento”, declarou. O professor associado da Faculdade de Economia e Administração da USP, Naércio Menezes, recordou sobre o atraso que o País teve em investir na educação. “Demorou muito tempo para o Brasil notar que o potencial estava nas escolas. O que os Estados Unidos já fazia, levou anos para o Brasil fazer”, afirmou.

Tal atraso, segundo Menezes, gerou sequelas na sociedade. “Agora, nós precisamos descobrir o que está faltando para resolver isso, para podermos capacitar mais a população, ter mais inovação”, pontuou. “Precisamos discutir isso agora para que, daqui a 40 anos, nossos filhos não precisam debater as mesmas questões”, refletiu.

Aprofundando-se no assunto, o professor da Universidade de Columbia, Paulo Blikstein, refletiu sobre o atual ensino no País. “Hoje em dia não existe aula de produtividade ou inovação. Isso é algo gerado, inconscientemente, depois de anos de educação, mas a grande questão é descobrir como levar isso para as escolas, até os alunos do ensino fundamental e médio, porque eles serão os trabalhadores no futuro”, declarou, ressaltando que, apesar de os jovens serem vistos como grandes entendedores da tecnologia, eles são apenas usuários, não criadores. “Esse estudante precisa passar a se ver como um produtor, como alguém que pode inovar, criar algo novo e fazer a diferença”, expôs.

Também presente no evento, a Secretária Estadual de Educação, Raquel Teixeira, acrescentou que todos esses esforços devem ser voltados para a rede pública de ensino. “Cerca de 85% dos nossos estudantes estão em escolas públicas. É lá que está o futuro da inovação. Acredito que o Rio Grande do Sul tenha um grande potencial para se tornar referência no ramo”, complementou.

Com expectativa para receber até 20 mil pessoas entre os dois dias de evento, a mostra ocorre até o dia 6 no centro de eventos da Fiergs, e conta com palestras, oficinas e apresentação de projetos dos programas de educação do Sesi.