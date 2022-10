Morre o fotógrafo Alfonso Abraham aos 71 anos

Faleceu, na noite desta terça-feira (4), o fotógrafo Alfonso Abraham Lheureux, aos 71 anos, no Hospital Ernesto Dornelles, em Porto Alegre, vitima de câncer. O velório acontecerá no cemitério Ecumênico João XXIII às 9h desta quarta, e o sepultamento, às 16h.

O fotografo nasceu em Barcelona e, aos dois anos de idade, imigrou para o Brasil. Herdou do pai, José Abraham, a profissão e o apelido: Espanhol. Ganhou sua primeira câmera aos 15 anos. Desde então, Alfonso dedicou-se a registrar as belezas do Estado. "O pai dele e eu ganhamos um prêmio de jornalismo do Ano Internacional do Menor. O velho era um cara único, tipo o Antoninho González. O Alfonso bebeu na sabedoria e arte do pai", disse Jurema Josefa Silva, jornalista e vice-presidente da ARI.

Alfonso é pai de Pablo, 24 anos, e Júlia, 21, ambos estudantes de Administração de Empresas. Era casado com Diana Lauthert, com quem montou o Café da Imprensa Livre, que funcionava no mesmo prédio da Associação Riograndense de Imprensa (ARI) e tinha como proposta servir como galeria para, assim, poder expor seus trabalhos.

Fernando Albrecht, colunista do Jornal do Comércio, que utiliza imagens do fotógrafo, lamentou a morte. "Alfonso Abraham veio de uma família de grandes fotógrafos, começando pelo pai, José Abraham, que marcou época na antiga Caldas Júnior. Era conhecido como Espanhol. O filho ora falecido era conhecido como Espanha. Muitas vezes publiquei trabalhos dele na página 3, sempre de qualidade superior. E também perco um grande amigo e parceiro de jornadas anteriores. Grande e dupla perda."