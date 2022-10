Seguem buscas por piloto de aeronave que caiu no Guaíba

Os bombeiros continuam as buscas pelo piloto de uma aeronave que caiu no lago Guaíba nessa segunda-feira (3), na zona sul de Porto Alegre. A aeronave faria um trajeto de menos de 10 minutos, após decolar de Eldorado do Sul com destino a Belém Novo, mas desapareceu ao sobrevoar o Guaíba.

O homem foi identificado como Luiz Cláudio Petry, de 43 anos, e era a única pessoa que voava no monomotor. A suspeita é de que a aeronave tenha sofrido uma pane.

Partes da aeronave foram encontradas durante a madrugada e o início da manhã desta terça-feira (4), como as asas, a cabine do piloto, o motor e um pedaço da parte traseira da aeronave, que estava ligada a um cabo de aço.

O trabalho para localizar o piloto segue com a ajuda de helicópteros, mergulhadores e embarcações. Estão envolvidos na operação Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS), Brigada Militar (BMRS), Polícia Civil (PCRS) e Força Aérea Brasileira (FAB). São 13 bombeiros militares, sendo 6 mergulhadores e outros 3 embarcados, e 4 fazendo buscas por terra.

Segundo a corporação, dois pontos dificultam as buscas: a cor escura da água e a correnteza do Guaíba. Por ser muito turva, a água dificulta a visibilidade. Além disso, a região onde os destroços foram encontrados tem cerca de 10 metros de profundidade, o que exige que seja feito um mergulho técnico.