Estado de conservação das escolas chama a atenção de eleitores

O péssimo estado de conservação das escolas estaduais chamou a atenção de quem foi votar nas eleições do domingo passado (2 de outubro) em Porto Alegre. Os relatos foram feitos por antigos alunos das escolas estaduais Medianeira e Costa e Silva (à noite funciona como a escola municipal Emílio Meyer), no bairro Medianeira, e Luciana de Abreu, no bairro Santana. Neste retorno às instituições de ensino para votar, antigos alunos destacaram o descaso, com muros pichados e a pintura desgastada dos prédios.

Os diretores do Cpers, sindicato que representa os professores e funcionários da rede estadual, já realizou visitas às escolas acompanhados por representantes dos núcleos, que fiscalizaram as condições dos prédios. Residente no bairro Bom Fim, a funcionária pública federal aposentada Antônia Soares, que vota na escola estadual Infante Dom Henrique, no bairro Menino Deus, disse que ficou com a impressão de que não está ocorrendo a manutenção da instituição de ensino há muito tempo. "Na minha opinião, o prédio mereceria uma nova pintura", destacou a eleitora.

A presidente do Cpers/Sindicato, Helenir Aguiar Schürer, disse que foi realizada mais de uma caravana pelo Rio Grande do Sul onde os trabalhadores da educação verificaram a estrutura das escolas. "Tiramos fotos das más condições das escolas públicas e encaminhamos ao governo do Estado", destacou a dirigente. Segundo a presidente do Cpers, a população pode nessa eleição entrar nas escolas e verificar o abandono das instituições de ensino e a falta de estrutura em termos de equipamentos. "Existem escolas grandes com problema sérios e, infelizmente, o governo do Estado faz marketing ao informar que fez o envio de verbas para as instituições de ensino", ressaltou.

De acordo com Helenir, o ano de 2022 está terminando e nada mudou. "A estrutura escolar continua assustando os professores, os funcionários e os alunos. Agora, foi a vez da população que teve acesso às escolas no dia de eleição perceber que a estrutura não está nada boa", acrescentou.

A Secretaria Estadual da Educação (Seduc), informou, por nota, que desde 2019, o Rio Grande do Sul tem realizado uma série de obras e reformas de infraestrutura nas escolas estaduais com o intuito de garantir espaços escolares qualificados para atender todos os estudantes. Ainda, a Seduc conta com o Departamento de Obras Escolares que atua diretamente junto à Secretaria de Obras Públicas (Sop) para a definição de prioridades e disponibilização de recursos para a execução dos serviços. A equipe também é responsável por manter o contato direto com as equipes diretivas das escolas e Coordenadorias Regionais de Educação (CREs) para a resolução de demandas.

A Seduc também aponta que, em 2022, foi realizado o repasse extraordinário de R$ 200 milhões, em parcela única no início do ano, como reforço de autonomia financeira das instituições de ensino, complementando os R$ 102 milhões depositados anualmente. A verba de autonomia financeira é repassada mensalmente às escolas para cobrir custos com manutenção e reparos, permitindo que a própria direção da instituição de ensino realize a contratação dos prestadores de serviço, proporcionando maior agilidade na resolução das demandas.