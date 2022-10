Bombeiros seguem buscando piloto de aeronave que caiu no Guaíba

Seguem as buscas pela aeronave que caiu no Guaíba na madrugada desta terça-feira (3), após decolar de Eldorado do Sul com destino à Belém Novo, na zona sul da Capital gaúcha. O piloto, que faria um trajeto curto, com menos de 10 minutos, perdeu contato com a base.O homem que pilotava a aeronave foi identificado como Luiz Cláudio Petry, 43 anos, e era o único presente no monomotor. O 1° Batalhão de Bombeiros Militar segue realizando buscas desde a madrugada, e já foram encontrados pedaços da aeronave, como asas, cabine do piloto e motor. No entanto, a equipe, que conta com mergulhadores, helicópteros e equipes de bombeiros, ainda segue na busca pelo piloto. Até o momento, sem novas atualizações.A reportagem do Jornal do Comércio entrou em contato com o Aeroclube de Eldorado do Sul, e foi informado que a aeronave não decolou do local. A EPTC informou em suas redes sociais o bloqueio na avenida Guaíba com a rua Leme, em Ipanema, devido aos trabalhos do corpo de bombeiros.