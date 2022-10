Mercado Público comemora 153 anos com a distribuição de bolo ao público

Com a confecção de um bolo de 50 quilos e 1,30 metro de comprimento, o Mercado Público, um dos mais tradicionais pontos de comércio de Porto Alegre, comemorou nesta segunda-feira (3) 153 anos. A distribuição das 400 fatias de bolo ocorreu na área central do Mercado.

A festa teve ainda uma apresentação da Banda Municipal de Porto Alegre que animou os frequentadores do centro de abastecimento. O bolo foi preparado pela confeiteira Ale Prado, auxiliada pelos alunos do curso de panificação do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. A confeiteira informou que foram utilizados no bolo 50 litros de chantilly, massa de baunilha e recheio de chocolate com gotas de chocolate com avelã. Foram quatro dias de preparo e seis horas de montagem. "Nunca havia preparado algo deste tamanho aqui em Porto Alegre. Estou muito honrada em participar desta festa", destacou Ale Prado que veio de Santa Catarina preparar o bolo.

Durante as comemorações, o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Vicente Perrone, anunciou a partir deste mês o funcionamento das lojas do Mercado Publico aos domingos das 9h às 16h. Segundo ele, os restaurantes já operavam aos domingos e havia uma demanda do público que pedia a abertura das lojas. "Agora, é a vez das lojas num esquema de rodízio abrirem aos domingos", ressaltou.

A atividade chamou a atenção dos frequentadores que se aglomeraram na área central do Mercado para receber a sua fatia de bolo. Moradora do bairro Restinga, a aposentada Maria Antônia Menezes disse que frequenta o local uma vez por semana. "São mais de 20 anos que frequento o Mercado Público. Adoro este lugar", ressaltou a aposentada enquanto comia o bolo. A dona de casa Evelin Flores, que estava acompanhada do filho Igor, 9 anos, considera o Mercado um símbolo da cidade. "É um local que venho a cada 15 dias para comprar produtos de academia e flora", acrescentou enquanto dividia o bolo com o menino.

A presidente da Associação do Comércio do Mercado Público Central (Ascomepc), Adriana Kauer, disse que estava feliz pelos 153 anos de histórias do Mercado Público. "Com a reabertura do segundo andar, podemos dizer que o Mercado hoje está vivo. Neste dia de festa, quero agradecer aos frequentadores do Mercado", acrescentou. A empresa Suvinil que realizou a doação da tintas está pintando o prédio na cor Amarelo canário. Falta a pintura das entradas do Largo Glênio Peres e da Praça Parobé. Os trabalhos deverão concluídos em dezembro deste ano.

O Mercado Público possui 100 estabelecimentos comerciais. No local, circulam diariamente cerca de 20 mil pessoas. O Mercado funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30min às 19h30min. Nos sábados, das 7h30min às 18h30min.