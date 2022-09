Polícia Federal realiza operação contra garimpo ilegal em São Gabriel

A Polícia Federal cumpriu na quarta-feira (28) um mandado de busca e apreensão na área rural de São Gabriel, no Rio Grande do Sul, onde estaria sendo realizada a extração de ouro de forma ilegal. Segundo as investigações da Polícia Federal, um grupo de garimpeiros estariam explorando uma área de preservação localizada dentro de uma fazenda, com extração do minério, causando degradação ambiental e desmatamento de mata nativa.