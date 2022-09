IGP inaugura posto de identificação em shopping de Porto Alegre na sexta-feira

O Instituto-Geral de Perícias inaugura nesta sexta-feira (30) um novo local para encaminhamento de carteiras de identidade em Porto Alegre, no Shopping João Pessoa (Av. João Pessoa, 1831). O posto ficará no 2º andar, em frente aos caixas eletrônicos.

O atendimento será de 2ª a 6ª feira, das 9h às 19h. Para ser atendido, é preciso fazer o agendamento eletrônico, no site do IGP (www.igp.rs.gov.br) ou na central eletrônica de serviços do governo do estado (www.rs.gov.br).

A previsão é de que sejam atendidas cerca de 400 pessoas por dia. O endereço atual (Avenida Azenha 255) será mantido para a entrega dos documentos e para o serviço de Declaração de RG (documento que informa o número do RG de pessoa falecida).

O Shopping João Pessoa foi escolhido por oferecer benefícios como acessibilidade, facilidade de estacionamento e ar-condicionado. “O Shopping João Pessoa traz ao cidadão um espaço planejado, confortável e moderno. Agradecemos a parceria do Shopping, por viabilizar o espaço para o atendimento”, afirma a diretora-geral do IGP, Heloisa Kuser.

Cristiane Bernardo, gerente geral do shopping, destaca que dispor de mais esta comodidade aos porto-alegrenses é motivo de orgulho e um marco na história do empreendimento que este ano completa 52 anos.

Para encaminhar o documento é preciso apresentar a certidão (nascimento, casamento ou casamento com averbação do divórcio), atualizada conforme o estado civil. O prazo para entrega é de 10 dias úteis. A 1ª via é gratuita e a 2ª via custa R$ 81,84.

Maiores de 65 anos ou vítimas de roubo, desde que apresentem o Boletim de Ocorrência, são isentos. A modalidade expressa, cuja entrega é em cinco dias, custa R$ 106,39.

A nova carteira de identidade, que utiliza o número do CPF como número do RG, está disponível no local apenas para 1ª via. Para isso é necessário informar o número do CPF, que não pode ter pendências com a Receita Federal.