Escolas estaduais e municipais terão avaliação de aprendizagem

O governo do Estado vai aplicar em todas as escolas estaduais e municipais do Rio Grande do Sul a avaliação de aprendizagem do 5º ano, do 9º ano e do 3º ano do Ensino Médio no dia 16 de outubro. A partir dos dados, em 2024, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) será redistribuído aos municípios em função dos índices de aprendizagem. O anúncio foi feito pela secretária estadual da Educação, Raquel Teixeira, que nesta quarta-feira (28), participou do Tá na Mesa da Federasul. O debate com o tema "Pacto pela Educação" reuniu o presidente da Atitus Educação, Eduardo Capellari, o secretário municipal de Educação de Passo Fundo, Adriano Teixeira, e o coordenador Executivo do Pacto pela Educação, Leandro Duarte.

Segundo Raquel Teixeira, em novembro será aplicado para todos os alunos do 2º ano do Ensino Fundamental das escolas estaduais e municipais um teste de fluência. "Queremos saber como as crianças de 7 anos estão na fluência e partir daí vamos separar as 200 melhores escolas que vão receber um prêmio em dinheiro", destacou. Já as 200 instituições de ensino que apresentaram resultados negativos também terão um apoio financeiro de 50% do Estado. Quando as instituições de ensino comprovarem que houve melhora na aprendizagem elas receberão mais 50% em dinheiro. A secretária da Educação informou que desde a sua chegada em abril deste ano ao Estado foi feita uma avaliação diagnóstica para saber como estava o nível de aprendizagem dos alunos.

Segundo Duarte, os integrantes do Pacto pela Educação tem um sentimento de que a educação precisa ser uma prioridade de estado principalmente em função da pandemia da Covid-19. "Tudo mudou depois da pandemia. Precisamos ter acesso a inclusão digital porque sem acesso a tecnologia ficamos sem uma infinidade de conteúdos", explicou. Segundo o coordenador Executivo do Pacto pela Educação, diversas crianças ficarem sem aprender a ler o que resultou em um abismo educacional entre as escolas públicas e privadas. Conforme Capellari, não haverá competitividade nos próximos 10 ou 20 anos no Estado se a sociedade não agir na qualidade da educação básica. "Não temos condições de continuarmos competitivos se a educação básica gaúcha não tiver um choque de qualidade na próxima década. Ainda vivemos do passado, mas isso não vai garantir o nosso futuro", acrescentou. Para Teixeira, o grande desafio é ser referência no ensino público de qualidade no Brasil por meio da ciência, inovação e tecnologia.

O presidente da Federasul, Anderson Trautmann Cardoso, destacou que a educação do Rio Grande do Sul passa por um momento que não orgulha os gaúchos. "A nossa educação que já esteve na vanguarda nacional, hoje amarga números desastrosos", destacou. Segundo ele, a taxa de abandono escolar na rede pública foi de 10,7% apenas no Ensino Médio - índice que é o dobro da média de todo o Brasil. Também houve queda nas taxas de aprovação: nos anos iniciais do Ensino Fundamental, o índice caiu de 98,9% em 2020, para 97,3% em 2021. Situação que se repete nos anos finais: queda de 98% para 94,7% em 2021. "Uma avaliação da Secretaria Estadual da Educação mostrou que apenas 1% dos estudantes do último ano do Ensino Médio tinham desempenho adequado em matemática", lamentou o presidente da Federasul.