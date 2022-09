Embraer entrega nova geração de radares Saber M60 ao Exército Brasileiro

A Embraer informou nesta quarta-feira (28), que entregou ao Exército Brasileiro as duas primeiras unidades dos radares Saber M60, em sua versão 2.0, que serão utilizados nas Unidades de Artilharia Antiaérea. Além desses dois radares, a Embraer anunciou em abril deste ano um novo contrato que contempla quatro radares adicionais do mesmo modelo.

Em nota, a fabricante explica que a aquisição dos radares Saber M60 está prevista no Planejamento Estratégico do Exército 2020-2023 e amplia a capacidade operacional da Força Terrestre. Desenvolvido pela Embraer em conjunto com o Exército, o Saber M60 é um radar de artilharia antiaérea de baixa altura com 100% de conteúdo nacional e que já se encontra em operação . Em 2019, houve a conclusão da fase de atualização tecnológica do radar, resultando na versão 2.0.

"O Saber M60 é um radar de busca que integra um sistema de defesa antiaérea de baixa altura visando a proteção de pontos e áreas sensíveis como instalações governamentais e infraestruturas estratégicas", explica a Embraer.

Com tecnologia 3D, possui alcance de 60 quilômetros e até 16.400 pés de altura, permitindo rastrear até 60 alvos simultaneamente, incluindo a detecção e classificação automática de alvos. A Embraer destaca que trata-se de um radar tático de grande flexibilidade operacional, fácil montagem e transporte, podendo ser desdobrado em até 15 minutos. Possui ainda tecnologia LPI (Low Probability Interception), o que permite alta capacidade de atuar na identificação de alvos sem ser facilmente identificado.