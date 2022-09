Hospital Divina promove ações contra a sepse

O Hospital Divina encerra, nesta quinta-feira (29), o ciclo de ações relacionadas ao Dia Mundial da Sepse, em 13 de setembro. Nesse dia, a instituição hospitalar promove uma capacitação direcionada, especificamente, aos médicos da emergência, local onde são atendidos a maioria dos pacientes com a doença. As atividades, como um todo, voltaram-se ao treinamento sobre a sepse.

De acordo com o coordenador das atividades, o infectologista do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) do Hospital Divina, Sidnei Alves dos Santos Júnior, a sepse é uma doença grave e é mais conhecida como infecção generalizada. A sepse é responsável anualmente pela morte de cerca de 11 milhões de pessoas em todo o mundo, conforme os dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde. No Brasil, cerca de 240 mil perdem a vida todos os anos em decorrência dessa doença. O infectologista explica que essa doença é definida pela ocorrência de disfunção orgânica ameaçadora à vida, causada pela resposta desregulada do organismo a uma infecção.

“Além da possibilidade de causar a morte do paciente, existe também um risco significativo de a doença causar incapacidade e, consequentemente, prejuízo à qualidade de vida”, destaca o médico. Nesta quinta-feira, a ação intitulada “Como identificar e tratar a sepse” é conduzida pelo coordenador médico da UTI do Hospital Divina, Vinicius Daudt, e pelo infectologista Sidnei Alves dos Santos Júnior. O hospital está localizado no bairro Glória, em Porto Alegre.