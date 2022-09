BikePoa prevê novos planos de assinaturas com base em pesquisas de mercado

Ao completar 10 anos de operação em Porto Alegre, o sistema de bicicletas compartilhadas BikePOA, administrada pela empresa Tembici, com o patrocínio do Itaú Unibanco, completou 3 milhões de viagens. Atualmente, há 410 bicicletas e 41 estações na região. Além disso, os valores foram reajustados no início de setembro: a modalidade mensal passou de R$ 15,00 para R$ 24,90. Já a assinatura anual subiu de R$ 160,00 para R$ 199,40.

“Após quatro anos sem mudanças nos planos, o sistema teve atualizações que passaram a ser válidas a partir de 15 de setembro, incluindo, por exemplo, uma nova opção de plano avulso e outros, como o anual, com o custo equivalente a R$ 0,54 por dia. A empresa disponibiliza planos de assinatura diferenciados que contemplam usuários eventuais, habituais e de uso intenso. Além disso, novos planos poderão ser criados, com base em pesquisa de mercado, para atender melhor às necessidades e preferências dos usuários”, afirma Gabriel Reginato, diretor de negócios da Tembici.

A empresa assinou expansão do projeto com o poder público no último mês de agosto, com previsão para dobrar o sistema atual. Quando totalmente implementado, o BikePoa terá o total de 1 mil bicis.

Conforme a proposta técnica apresentada, a Tembici tem o prazo de 365 dias para a implementação total dessas estações, que começaram a ser contados a partir da assinatura do contrato. Até o segundo semestre de 2023, o BikePOA chegará a novas áreas, como Ipanema, Tristeza, Bento Gonçalves, Parque Germânia e 4º Distrito.